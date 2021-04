Lost Words, un jeu vidéo dans un journal intime, par Rhianna Pratchett

En écho à la journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale (21 mars) et à la semaine d'éducation et d'actions contre le racisme et l'antisémitisme (du 21 au 28 mars), le groupe France Télévisions propose une programmation spéciale. Le 19 mars à 22h55 sera ainsi diffusé le spectacle Le jeune noir à l'épée, d'Abd al Malik.