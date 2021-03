Renée Vivien : Pauline Paris chante 13 poèmes de “la Muse aux Violettes

On connaît le credo d'Amazon, qui place l'utilisateur avant toute chose. Cela signifie simplicité et ergonomie de son site et de ses services, moyennant une « prison dorée » qui incite le consommateur à rester au sein des services de la firme. Le siège d'Amazon recherche un designer spécialisé dans l'expérience utilisateur, afin d'améliorer l'accessibilité de son site et de ses produits.