Quand l'informatique sert l'étude du livre médiéval...

Cette école d’été propose une formation à l’étude du livre médiéval, manuscrit ou imprimé, à travers l’utilisation de méthodes statistiques et informatiques, sous forme d’ateliers orientés vers la pratique. Elle s’adresse en priorité aux chercheurs en formation (mastérants, doctorants et post-doctorants).

La formation doit avoir lieu en présentiel, à Paris et Aubervilliers. Si les conditions sanitaires en France l’exigent, les modalités d’organisation seront adaptées. Cette école d’été s’adresse en priorité aux chercheurs en formation (masterants, doctorants et post-doctorants).

Des bourses destinées à rembourser des frais de transport et de logement pourront être distribuées, à hauteur d’un plafond qui sera déterminé lors de l’examen des dossiers, en fonction du nombre et de l’origine géographique des candidats sélectionnés.

La direction est assurée par Christine Bénévent, Émilie Cottereau-Gabillet, Catherine Rideau-Kikuchi et Dominique Stutzmann, et la coordination scientifique par Émilie Cottereau-Gabillet et Octave Julien.

Le programme est le suivant :

Lundi 21 juin 2021 – L'état de l'art (Campus Condorcet-Aubervilliers)

13h15 — Ouverture

13h30 — Le livre médiéval au regard des méthodes quantitatives : un état de l’art par Émilie Cottereau-Gabillet et Octave Julien

14h30 – Présentation des travaux des participants (discussion animée par l’équipe pédagogique)

Ateliers d'application

Mardi 22 juin 2021 — École nationale des chartes (Paris)

9h — Observer les livres pour quantifier : les manuscrits, atelier animé par Émilie Cottereau-Gabillet

Cet atelier a pour objectif de montrer, pour les différents éléments constitutifs d’un livre manuscrit (support, structure matérielle, réglure et mise en page, aspects périgraphiques, décoration) ainsi que pour les données relatives au colophon (forme matérielle, structure syntaxique) ou issues de ce dernier (lieu et date de production, commanditaire, copiste, etc.), la nature des paramètres susceptibles de faire l’objet d’une quantification au regard de leur exploitation. Dans cette perspective on reviendra, pour chacun de ces éléments, sur : la nature des observations qui peuvent être menées et les protocoles de relevés qui y sont associés ; la manière dont les données peuvent être formalisées ; les usages statistiques qui peuvent être envisagés; et enfin les perspectives d’analyses historiques liées à cette utilisation des méthodes statistiques. L'enjeu est ici de faire le lien entre l'observation des volumes et leur interprétation, dans une démarche qui doit placer le questionnement (des données comme des résultats) au cœur du propos.

13h30 — Observer les livres pour quantifier : les incunables, atelier animé par Christine Bénévent

Les incunables, livres imprimés avant 1501, constituent un corpus quantitativement bien défini grâce aux nombreux catalogues et entreprises bibliographiques qui ont permis de les identifier et de les décrire. Il s’agit toutefois d’un corpus hétérogène, qui ne peut s’appréhender qu’en tenant compte des enjeux techniques propres à l’imprimerie, mais aussi d’une dialectique d’imitation / opposition par rapport aux manuscrits. Dans la continuité de la séance consacrée au livre manuscrit, il s’agira de se pencher sur les éléments matériels constitutifs des incunables : support et structure matérielle (cahiers, formats) certes, mais aussi et surtout choix typographiques, mise en pages et inachèvement du produit, à l’origine conçu pour être complété par des éléments manuscrits. Il s’agira donc d’étudier ce faisant l’évolution de la structure et de la physionomie du nouveau produit au cours de la cinquantaine d’années que couvre la période incunable, mais aussi de constater des pratiques différentielles selon la nature des textes et le rapport avec l’existant manuscrit. Le panorama proposé, centré sur les caractéristiques matérielles des incunables, permettra d’insister sur les ruptures et continuités par rapport aux manuscrits, en essayant d’en expliquer les tenants et les aboutissants.

17h – Présentation d’une sélection de manuscrits et d’incunables de l’École nationale des chartes et de l’IRHT par Christine Bénévent et Dominique Stutzmann

Mercredi 23 juin 2021 – Campus Condorcet (Aubervilliers)

9h — De la modélisation à l’exploitation : les manuscrits, atelier animé par Louis Chevalier

Les livres d’heures, copiés à partir du XIIIe siècle pour l’usage religieux des fidèles et conservés en grand nombre dans les institutions patrimoniales et les collections privées, constituent un précieux témoignage des traditions liturgiques médiévales et des pratiques de dévotion et des représentations sociales de leurs commanditaires. 7277 livres d’heures manuscrits et 246 livres d’heures imprimés sont aujourd’hui répertoriés; ces livres comportent différentes sections : un calendrier, des péricopes évangéliques, des offices liturgiques (heures de la Vierge, office des morts...), des suffrages et des prières. Volumineux, luxueusement décorés, ils révèlent en outre l’art de nombreux ateliers d’Europe occidentale. Les livres d’heures sont à la fois identifiés par l’usage liturgique du diocèse ou de l’abbaye dont ils ont adopté le cursus et par leur lieu de production, qui peuvent être distincts. Partant de données produites au sein du projet HORAE (Hours - Recognition, Analysis, Editions. IRHT-CNRS, TEKLIA, LS2N. 2018-2021), dédié à l’analyse des livres d’heures et à la reconnaissance automatique des écritures médiévales, nous étudierons au cours de cet atelier les problématiques inhérentes à la formation d’un corpus de manuscrits, et appliquerons ces réflexions à un corpus de livres d’heures, type marginal de livre liturgique. Nous formaliserons ensuite les caractéristiques matérielles des manuscrits ainsi regroupés et utiliserons certaines fonctionnalités d’Excel et d’outils annexes tels qu’OpenRefine pour importer, classer, transformer, visualiser et analyser les données créées.

13h30 — De la modélisation à l’exploitation : les incunables, atelier animé par Catherine Rideau-Kikuchi

L’objectif de cet atelier est de proposer des éléments méthodologiques relatifs au traitement des données concernant le livre incunable. On réfléchira d’abord à la manière dont certaines bases de données ont été construites, en s’appuyant notamment sur l’Incunabula Short Title Catalogue, Material Evidence in Incunabula et le Gesamtkatalog der Wiegendrucke. Il s’agira de réfléchir aux apports et limites de telles bases dans le cadre d’une approche quantitative systématique. Nous réfléchirons à la manière dont on peut compléter ces informations, en s’intéressant notamment à la question des typologies textuelles. Dans un second temps, cet atelier visera à aborder comment utiliser ces outils afin de construire sa propre base de données. Les participants réaliseront des exercices pratiques à partir d’une extraction de l’Incunabula Short Title Catalogue afin d’aborder quelques outils simples de traitement de données.

Jeudi 24 juin — Campus Condorcet (Aubervilliers)

9h — Introduction à l’analyse statistique : l’exploration d’un corpus, atelier animé par Octave Julien

Cet atelier consiste en une introduction aux concepts et outils statistiques utiles à la codicologie quantitative. On travaillera pour cela sur un corpus d’environ 200 recueils copiés en France et en Angleterre entre le XIIIe et le XVe siècle, à la forme et au contenu variés. L’hétérogénéité de ce corpus suppose une première phase d’exploration des données pour en mesurer la diversité et les possibles biais. On verra quels indicateurs statistiques (moyenne, médiane, quartiles, écart type) et quelles représentations graphiques (diagrammes en barres, histogrammes, boxplots, courbes de densité) permettent d’appréhender un tel corpus. Dans le prolongement des ateliers précédents, on reviendra aussi sur les outils permettant d’analyser une corrélation (tris croisés, comparaison d’indicateurs par sous-populations). Les méthodes d’analyses factorielles seront enfin abordées afin de construire une typologie de manuscrits. Cet atelier se fera sur R, un logiciel d’analyses statistiques puissant, libre et gratuit. On verra comment l’utiliser pour importer ses données, les explorer, les transformer grâce à quelques méthodes simples, et produire des tableaux et graphiques.

13h30 — La construction d’un protocole d’analyse : étude et interprétation de corrélations statistiques, atelier animé par Octave Julien

En partant des analyses de Carla Bozzolo et Ezio Ornato concernant le lien entre format des manuscrits et disposition du texte, on cherchera à comprendre ce qui a déterminé les choix en matière de mise en page et de décoration dans le corpus de manuscrits utilisé le matin. La nature diversifiée de ce corpus conduit à étudier d'autres corrélations et à proposer d’autres interprétations pour rendre compte de ces choix fonctionnels et esthétiques. On réfléchira à la manière de quantifier les éléments décoratifs des livres manuscrits. Ce sera également l’occasion de mobiliser les méthodes et concepts vus le matin, et d’aller plus loin dans la démarche quantitative en utilisant des tests statistiques destinés à confirmer ou infirmer ces hypothèses (tests du Khi2, coefficient R2 de corrélation linéaire).

Vendredi 25 juin 2021 — Campus Condorcet (Aubervilliers)

9h — La paléographie à l’heure de l’intelligence artificielle, atelier animé par Dominique Stutzmann

L’objectif de cet atelier est de mettre en œuvre des technologies d’analyse d’image par ordinateur fondées sur l’intelligence artificielle et de réfléchir à l’utilisation et à la signification historique des résultats générés suite à l’apprentissage machine. L’atelier s’ouvrira sur une présentation des enjeux de la paléographie comme discipline historique étudiant l’écriture dans ses formes et ses emplois sociospatiaux. Plus particulièrement, le cas de l’écriture des livres d’heures permettra de faire le lien avec les ateliers des mardi et mercredi matin. Ensuite, dans la partie pratique, les participant.e.s manipuleront des images disponibles selon le protocole IIIF (visualisation et import), puis exploiteront les résultats produits dans le cadre des compétitions internationales d’analyse d’image d’écritures médiévales pour discuter les enjeux de la visualisation de données et de classification dans les différentes tâches de la paléographie (paléographie d’expertise), en particulier la reconnaissance des mains. Enfin les participant.e.s verront différentes plateformes et logiciels de traitement des documents manuscrits (e.g. Transkribus, eScriptorium, Arkindex). Ils expérimenteront également les fonctions de reconnaissance d’écriture manuscrite (transcription automatique) et d’analyse d’image (décor, mise en page).

13h30 — Bilan de l’école d’été et remise des certificats de participation

Les inscriptions sont possibles jusqu'au 2 avril 2021, à cette adresse.

Photographie : illustration, michael kogan, CC BY-SA 2.0