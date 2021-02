Un Peter Pan de 1943 à la recherche de sa propriétaire 

Après le licenciement de Lee, le couple Green est venu s'installer en France : la pandémie a frappé, et les a isolés de leurs proches, mais pour passer le temps, ils se sont lancés dans ces travaux...

Le couple Green a entamé les rénovations de cette gare l’an passé : dans la station, de nombreux livres furent retrouvés, et Tracey opérait un tri, afin d’aiguiller les bouquins vers une bibliothèque ou une œuvre caritative. « J’ai trouvé cet ancien exemplaire, un joli livre cartonné bleu, aux couleurs passées : j’ai vu que c’était Peter Pan et qu’il y avait de belles illustrations dedans. Alors, je l’ai feuilleté et j’ai vu une note », explique-t-elle à Screen lately.

PETER PAN: garçon féroce, d'après le manuscrit originel

Cet exemplaire avait été offert à une certaine Pauline Owen, en 1943, avec toute l’affection de sa tante Doris et de son oncle Fred. Et la jeune lectrice avait, attentivement, noté son adresse : 25 Scott Road Walsall. Et Tracey de continuer : « S’il y avait eu une mention type Oxford ou quelque chose sans aucun lien avec moi, je l’aurais probablement remisé dans une boîte pour le porter à un organisme de charité. »

La famille, avant tout

Or, Walsall est située dans le comté des Midlands de l’Ouest, à 200 km de Londres, où Tracey et Lee ont vécu — quand ce dernier travaillait sur les chemins de fer locaux. Tracey est originaire de cette région, et leur passion commune pour le sud-ouest de la France est venue avec le temps. Mais là, cette connexion devenait fantastique.

Pour Tracey, retrouver la propriétaire est devenu un but : elle pourrait avoir près de 80 ans et être toujours vivante, ou sa famille, à défaut, apprécierait de retrouver cet héritage. « Cela m’a interrogée : cette personne aimerait-elle retrouver ce livre, si elle est toujours parmi nous ? »

Dès lors, elle a commencé à faire des recherches : avec l’aide de la fée Clochette, peut-être que Peter Pan retrouvera sa Wendy — ou sa Pauline en l’occurrence. Et si les tentatives s’avèrent infructueuses, Tracey a des neveux et nièces qui, dès la pandémie passée, sauront lui donner une nouvelle famille…

crédit photo, illustration : bonheureux, CC BY 2.0