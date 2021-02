Livres audio : une belle croissance en 2020

Le livre audio, en quelques mots

Le livre audio peut être défini comme la copie numérique d’un livre écrit que l’on a enregistré à voix haute. Par conséquent, il s’écoute et ne se lit pas. Plus besoin de se fatiguer les yeux par la lecture sur format papier ou digital. Il conviendra idéalement aux personnes âgées. Facilement stockable, il permet aussi plus de mobilité, telle que l’écoute en voiture ou durant une activité sportive.

Les voix enregistrées sont habituellement celles de vrais comédiens et d’acteurs parfois connus, rompus à l’exercice de la lecture et agréables à entendre. Ils feront ressortir la musicalité et les émotions de l’écrit, avec une intonation adaptée, pour une meilleure immersion de l’auditeur.

Les livres audio sont souvent payants et peuvent être obtenus sur diverses plateformes en ligne, à l’image de la société Audible du groupe Amazon. Depuis peu, Spotify, le spécialiste du streaming musical, cherche aussi à développer son offre de livres audio. Pas moins de neuf livres, tous libres de droits à ce jour, viennent de sortir en langue anglaise. On compte notamment le roman de Charles Dickens intitulé Les grandes Espérances.

Des offres gratuites

Un certain nombre de sites en ligne mettent à disposition gratuitement toute une sélection de livres audio. Parmi les plus connus, citons Librivox, créé en 2005 aux États-Unis, qui propose actuellement la plus vaste sélection de livres gratuits, avec plus de 32.900 références. Ils sont enregistrés par des amateurs volontaires, et téléchargeables dans de nombreuses langues. Une autre bibliothèque en ligne, Littérature audio, offre plus de 8000 livres audio francophones de grands auteurs de la littérature classique.

Pour des événements particuliers, des institutions publiques donnent également accès à du contenu gratuitement. Tel fut le cas récemment, lorsque l’État italien a donné la possibilité d’écouter gratuitement le livre audio de la Divine Comédie de Dante, pour marquer les 700 ans de la disparition du poète.

A son tour, le secteur de l’iGaming fait preuve d’une telle stratégie. Un article vient de paraître, et fait état de tous les casinos en ligne actuellement actifs au Canada qui fournissent des offres gratuites. Vous pourrez ainsi obtenir des bonus ou effectuer des tours gratuits sans miser d’argent réel. Les deux casinos suivants sont de bons exemples, parmi cette liste : Winner vous offre notamment un bonus de 30$ immédiatement, et JustSpin propose 100 tours gratuits sur sa machine à sous Fire Joker.

Un autre domaine a connu la popularisation de solutions entièrement gratuites : celui des applications de visioconférence. 2020 aura notamment connu l’adoption massive du logiciel Zoom, qui a permis à une multitude de personnes de se connecter gratuitement à des réunions vidéo jusqu’à 100 participants, sans même devoir s’inscrire.

Le développement d’offres gratuites a connu un essor sans précédent durant l’année écoulée, en particulier dans l’univers de l’édition. Les nombreux avantages du livre audio en font un compagnon quotidien idéal. Va-t-on alors assister à la disparition progressive des livres écrits pour ce format entièrement numérisé ?

crédit photo : sik-life CC 0