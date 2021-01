Dante, entre saints et damnés : découvrir Le jeu de l'oie de La Divine comédie

L’année des célébrations du 700e anniversaire de sa mort, voici un nouveau jeu de société dédié à la Divina Commedia, produit par l’éditeur scolaire Sei. Son nom, Gioco dell’Oca della Commedia – Le jeu de l'oie de la Comédie.

Sei, éditeur scolaire historique en Italie

En effet SEI (Società Editrice Internazionale) peut se targuer d’une longue histoire : elle représente le développement de la « Société pour la diffusion de la bonne presse » fondée par Jean Bosco en 1859. Elle est donc née comme une expression culturelle de la congrégation salésienne, dont le prêtre Bosco est le fondateur. La constitution officielle de la société remonte à 1908.

Les ouvrages de la maison s’adressent aujourd’hui en particulier aux écoles secondaires de premier et de deuxième niveau et composent un catalogue riche et articulé dans toutes les disciplines, avec environ 50 nouveautés par an : « avec une attention particulière, à travers les guides et autres outils complémentaires, aux besoins didactiques, méthodologiques et pédagogiques toujours renouvelés des enseignants », comme le souligne le site officiel.

Une approche didactique

La nouvelle édition de la Divine Comedie, en effet, est complétée, pour la 700e année de la vie de Dante, pas seulement par le jeu, mais aussi par un voyage historique sans précédent parmi les grands illustrateurs de la Commedia. Le jeu de société que nous allons décrire, d’ailleurs, n’est pas le seul jeu qui accompagne l’édition : il y a aussi un jeu numérique, en lien avec l’édition numérique du livre.

Le pari est d’approcher le texte de Dante « de manière ludique, mais didactique et d’un point de vue critique impeccable », comme souligné par les auteurs. Cette proposition rappelle d’ailleurs celle de l’année dernière, quand l’éditeur avait proposé un jeu similaire consacré au livre Les fiancés de Alessandro Manzoni, un autre grand classique de la littérature italienne.

Un jeu de l’oie dantesque

Venons-en rapidement aux règles : comme le jeu de l’oie, il se joue individuellement, à deux ou en équipe. À chaque étape nous rencontrons des personnages : nous pouvons tomber sur des saints, des damnés ou d’autres obstacles, et nous devons bien évidemment répondre à des questions.

Si nous tombons sur les carrés réservés aux guides de Dante (Virgile, Béatrice, Stazio), nous pouvons relancer les dés, alors que si nous nous trouvons sur les carrés qui représentent des « lieux » nous sommes contraints de nous arrêter pour un tour. À la fin on arrive bien évidemment au paradis, où se trouve Saint Bernard.

Et qui mieux que Béatrice pourrait être le joker ? Elle intercède en faveur des joueurs, mais ne peut être invoquée qu’une seule fois au cours de la partie.

via La Stampa