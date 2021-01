Pour sauver ses murs, le Collège de Médecine vend ses plus précieux biens : les livres

Outre-Manche, les critiques pleuvent : le RCP avait imaginé de mettre aux enchères un legs de livres rares — comprenant le tout premier ouvrage imprimé en langue anglaise. Charles VIII, qui avait créé cet organisme de bienfaisance — il se consacre normalement à l’amélioration en matière de pratique de la médecine — n'aurait pu l'imaginer. Aujourd’hui, un manque de 3 millions £ creuse un vilain trou dans les caisses, et il faut donc se débarrasser de l’argenterie, pour combler les dettes.

Tout doit disparaître, pour ne pas disparaître

La vente, telle que conçue en octobre, allait mettre aux enchères des ouvrages pour une valeur de 10 millions £ — de quoi voir venir. Ces documents sont issus d’un leg du marquis de Dorchester, opéré en 1680, quelques années après que le Collège de médecine reçut le titre de Royal. Parmi les trésors de ce don, l’une des douze premières éditions de The Canterbury Tales, rédigé par Geoffrey Chaucer vers la fin du XIVe siècle. Le tout en anglais moyen et en vers, pour la plus grande partie. L’ouvrage avait appartenu à l’astronome d’Elizabeth I, John Dee.

Autre perle, le Recuyell of Historyes of Troye, de Raoul Lefèvre, premier texte imprimé en langue anglaise. Un patrimoine dilapidé, au pire, dispersé, au mieux, qui fait froncer des sourcils.

Andrew Goddard, apprend le Times, préside ledit Collège. Et dans une décision des plus raisonnables, a décidé d’annuler cette vente, malgré les discussions avancées avec le commissaire-priseur de Bonhams. Et pour cause : quelque 400 membres de l’établissement ont rédigé un courrier adressé au chef du Collège, pour pointer sa désinvolture dans cette affaire. Une légèreté vue comme « un manquement grave à son devoir », indiquent-ils.

Sauvetage, in extremis

Parmi les signataires, on aperçoit la signature de Sir Mark Walport, ancien conseiller scientifique en chef du gouvernement… Et Goddard, fort logiquement, s’est rétracté, indiquant qu’il avait « trouvé une solution où aucune vente immédiate des actifs n’est nécessaire ».

crédit Billy Wilson CC BY NC 2.0

« La vente d’œuvres aussi importantes de cette collection unique et fondamentale du Collège nuirait à sa réputation, à l’échelle nationale et internationale », assuraient les signataires. Goddard avait, dans un premier temps, confirmé ses intentions de maintenir ces enchères, assurant que les difficultés financières liées à la crise Covid-19 avaient entraîné déjà une perte de 31 % des revenus pour l’établissement, soit 14 millions £. Et que pour 2021, ce sont 9 millions £ de plus qui s’évanouiraient. À cela s’ajoutait un déficit de 8,8 millions £ creusé entre 2016 et 2019.

Fort heureusement, et bien que l’argent continue de manquer, les livres resteront là où ils sont entreposés. On attend encore de savoir comment le Collège a été sauvé...