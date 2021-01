Des tribus amérindiennes opposées à la dispersion des archives de Seattle

L’année dernière, le bâtiment abritant les archives nationales de Seattle était considéré par le Public Buildings Reform Board comme en mauvais état. De la même manière qu’une douzaine d’autres propriétés des États-Unis, il était alors recommandé de le céder. À terme, les milliers de documents dormant entre ses murs seraient alors transférés dans d’autres installations, situées en Californie.

Mais cette décision du gouvernement fédéral n’est pas du goût de tout le monde – voire, a fortement déplu au procureur général de l’État de Washington, Bob Ferguson. Celui-ci a déposé lundi dernier une plainte de 87 pages pour mettre fin à la vente. Il a rapidement été rejoint par des dizaines de tribus et groupes amérindiens oeuvrant pour la préservation historique. Les archives de Seattle revêtent une importance capitale pour ces militants natifs, engagés dans des batailles juridiques.

« Aujourd’hui, j’ai annoncé que notre coalition de 40 tribus, États et organisations communautaires avait intenté une action en justice devant un tribunal fédéral pour sauver nos archives nationales et empêcher le gouvernement fédéral de disposer l’ADN de notre région à plus de 1000 kilomètres de là », a déclaré le procureur sur Twitter.

Une décision aux graves conséquences

Comme le souligne en effet le Seattle Times, le bâtiment abrite l’histoire de 272 tribus reconnues au niveau fédéral. Il contient par ailleurs de nombreux originaux de traités tribaux, documents rares attestant des évolutions des négociations entre les différents acteurs territoriaux au fil des ans. Enfin, seule une infime partie de ces ressources a été numérisée.

Ces archives imprimées représentent un bien inestimable pour les historiens et citoyens à la recherche de leur histoire familiale. Les membres des tribus utilisent de plus ces documents pour faire respecter les droits tribaux. En juillet dernier, grâce à ces travaux de recherche, la Cour suprême statuait ainsi symboliquement qu’une grande partie de la moitié orientale de l’Oklahoma relevait du territoire amérindien.

Le procès, intenté au tribunal américain du district ouest de Washington, cherche à prouver que la vente viole les conditions imposées par le Congrès. Pour les plaignants, le droit des agences de vendre des propriétés fédérales ne tient pas suffisamment compte de l’importance des documents pour la région.

D'autre part, le dossier précise que le public – incluant les tribus concernées et l’État de Washington –, n’a pas été informé au préalable de ce projet. Une décision incompréhensible et violente, que résume Ferguson par ses mots : « Je ne sais pas pourquoi ils prennent ces décisions au plus profond de notre gouvernement fédéral. Ils ne savent pas ce qu’ils font. Ils n’en ont rien à foutre. »

Le pow-wow juridique commence...

Crédit photo : Rennett Stowe, CC BY 2.0