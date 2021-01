Archives LGBT : le centre parisien comme “tête de réseau” national

Par l'intermédiaire d'une question écrite posée au gouvernement en décembre dernier, le député Raphaël Gérard cherche à obtenir des renseignements sur « le projet de création d'un centre d'archives communautaire LGBT ». Comme il le rappelle, « contrairement à plusieurs pays européens à l'instar de l'Allemagne ou des Pays-Bas, la France ne dispose pas, à ce jour, de centre national d'archives dédié à l'histoire des luttes LGBT ».

Des années d'échanges déjà

Le projet évoqué par le député devrait se concrétiser à Paris, et fait l'objet de discussions depuis 2017, au moins : le Collectif Archives LGBTQI déplorait, en mars dernier, le manque d'engagement concret de la mairie de Paris. En septembre dernier, l'administration parisienne assurait, auprès du Monde, que le projet restait d'actualité.

« La création de ce centre d'archives constitue une priorité. Et comme il a une vocation nationale, son financement devra s'appuyer aussi sur l'État et la région », soulignait ainsi Jean-Luc Romero, adjoint à la maire de Paris chargé des droits humains, de l'intégration et de la lutte contre les discriminations. Une manière de sous-entendre que la municipalité ne pouvait financer le lieu et son fonctionnement à elle seule.

Dans sa réponse aux interrogations du député, le ministère de la Culture ne se risque pas à trancher la question du financement, assurant seulement que « [l]e Service interministériel des Archives de France et les Archives nationales participent [...] au comité de suivi chargé de définir le calendrier d'ouverture du centre, d'établir les modalités de sa gouvernance et de son financement et de préciser ses missions ».

Le ministère ajoute toutefois qu'il a proposé d'ériger le centre parisien « en “tête de réseau” national, qui aurait pour mission de sensibiliser les détenteurs d'archives privées, de guider les donateurs ou déposants vers les institutions de conservation les plus adaptées, de proposer des guides des sources et outils d'orientation et de valoriser les mémoires LGBT par des expositions, manifestations, colloques, etc. »

Cependant, la conservation des archives et de la documentation devrait être assurée par des « institutions publiques déjà existantes, qui disposent de locaux adaptés, de normes communes et de personnels qualifiés et dont la présence sur tous les territoires permet une répartition adaptée des fonds d'archives collectés selon leur thématique, leur origine géographique, ou encore l'écho qu'ils offrent avec des fonds publics ».

Ceci pour assurer un accès équitable de tous aux archives, mais aussi s'assurer des respects des normes et techniques de catalogage et conservation.

La réponse du ministère est accessible à cette adresse.

Photographie : Stock Catalog, CC BY 2.0