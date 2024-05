Louis-Henri de La Rochefoucauld Prix Roger-Nimier 2024, et nouveau juré

Jean-Marie Rouart, à la tête du jury depuis le décès de Philippe Tesson, a décidé de rajeunir et féminiser le jury du Prix Roger-Nimier pour sa 60e édition.

Un jury historiquement très masculin, fondé en 1963 par André Parinaud et Denis Huisman, en mémoire de l'écrivain, journaliste, scénariste et leader du mouvement littéraire des « Hussards », décédé dans un accident de voiture à l'âge de 36 ans. Exit donc Bernard Chapuis, Eric Neuhoff, Christophe Ono-dit-Biot, Didier Van Cauwelaert, Florian Zeller, et Jean-Marie Rouart lui-même.

Ces derniers sont remplacés par Eugénie Bastié, journaliste au Figaro, Céline Laurens, romancière et collaboratrice à la Revue des Deux Mondes, Jessica Nelson, également romancière et éditrice et par ailleurs nommée secrétaire du nouveau format du prix, Erwan Barillot, journaliste au JDD et auteur du roman Moi, Omega, Charlie Roquin, romancier, et donc Louis-Henri de La Rochefoucauld. On l'aura par ailleurs compris, un jury qui se rajeunit, et qui reste marqué à droite.

Cette décision a été publiquement révélée ce 29 mai, dans le Salon Nimier du Fouquet's, à l'occasion de la cérémonie de remise du prix. Le jury prévoit de coopter davantage de membres avant de choisir son nouveau président ou présidente, révèle le Figaro.

Les finalistes pour cette édition étaient Charlie Roquin avec Les Maîtres de Bayreuth (Cherche Midi), Noham Selcer avec Les Chaînes de Markov (Gallimard) et Emmanuel Villin avec Kim Philby et moi (Stock). Louis-Henri de La Rochefoucauld succède à Paul Pavlowitch, lauréat de 2023 pour Tous Immortels (Buchet-Chastel).

Le lauréat 2024 a précédemment publié Mémoires d'un avare, La Prophéthie de John Lennon, Le Club des vieux Garçons, La Révolution française et Châteaux de sable, Prix des Deux Magots.

Quand Paul, venu de province, croise Henri, un Parisien, lors de leurs études, une amitié spontanée naît entre eux, empreinte de grands rêves littéraires. Henri, devenant journaliste par intermittence, plonge dans les coulisses parfois sombres de la presse et de l'édition. De son côté, Paul lance un premier roman plein d'ambition qui, hélas, ne trouve pas son public. Un éditeur aguerri, habitué à jouer des astuces du métier, lui offre alors de devenir nègre littéraire. La proposition soulève une question morale : est-il possible de louer son talent sans compromettre son intégrité ? À Paris, ville à la fois inspirante et impitoyable, l'amitié entre Paul et Henri est ébranlée, tout comme leurs idéaux amoureux, derniers bastions de leurs illusions. Les deux amis, qui s'étaient imaginés en grands écrivains, finissent par accepter leur rôle de petits farceurs dans le théâtre de la vie parisienne. - Présentation des Petits farceurs, de Louis-Henri de La Rochefoucauld

Le jury de cette année, pour la dernière fois présidé par Jean-Marie Rouart donc, journaliste, écrivain et membre de l'Académie française depuis 1997, est précisément composé de : Bernard Chapuis, journaliste et écrivain français ; Marc Dambre, Professeur Émérite à la Sorbonne et spécialiste de Roger Nimier ; Éric Neuhoff, journaliste, critique de cinéma et écrivain ; Christophe Ono-dit-Biot, journaliste, écrivain et directeur adjoint du magazine Le Point ; Gilles Pudlowski, journaliste, essayiste, critique littéraire et gastronomique ; Didier Van Cauwelaert, écrivain, dramaturge et scénariste ; ainsi que Florian Zeller, écrivain, scénariste et réalisateur.

Le prix bénéficie du soutien financier d'Arnaud de Puyfontaine, président du Directoire de Vivendi, avec une dotation de 5000 €.

Crédits photo : Prix Roger-Nimier