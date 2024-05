Ana Blandiana et Michael Ignatieff, Prix Princesse des Asturies

Quelques semaines après l'attribution d'une récompense à Marjane Satrapi, les Prix Princesse des Asturies saluent d'autres personnalités, dans divers secteurs, pour leur travail et leur impact dans le monde.

Ce jeudi 23 mai, la poétesse roumaine Ana Blandiana a reçu la prestigieuse récompense pour le domaine de la littérature, le jury saluant « une héritière des traditions européennes les plus brillantes, ainsi qu'une créatrice radicalement unique ». Elle remporte, avec ce prix, une dotation de 50.000 €.

Née en 1942 près de Timişoara, Ana Blandiana, Otilia Valeria Coman de son vrai nom, est à la tête d'une œuvre poétique, mais aussi de recueils de nouvelles, d'essais et de romans. Après la publication de son premier poème paru sous le pseudonyme d'Ana Blandiana, elle fut dénoncée comme « fille d'un ennemi du peuple » et se vit empêchée de s'inscrire à l'université pendant quatre années de suite.

Après ce faux départ imposé par le régime communiste, elle se réinscrit en 1963 à la Faculté de philologie de Cluj et publie, en 1964, son premier recueil de poèmes au titre annonciateur de ses engagements futurs : La Première personne du pluriel.

Ana Blandiana créé en 1990 l'Alliance civique, maillon essentiel dans la vie de la « polis » après la chute de la dictature. Elle fonde également le Mémorial des Victimes du Communisme et de la Résistance, à Sighet (nord de la Roumanie). Elle a été traduite dans de nombreuses langues, et notamment en français. Citons Clair de mort, traduit par Gérard Bayo, aux Éditions Librairie Bleue ; Les Saisons, traduit par Muriel Jollis-Dimitriu aux Éditions Le Visage Vert, ou encore Variations sur un thème donné, traduit par Jean Poncet chez Jacques André éditeur.

Les membres du jury saluent encore une œuvre « à la fois claire et complexe », qui « soulève des questions fondamentales sur l'existence des êtres humains, seuls ou en société, face à la nature et à l'histoire ».

Le jury réunissait cette année, pour la littérature, Xosé Ballesteros Rey, Xuan Bello Fernández, Blanca Berasátegui Garaizábal, Jesús García Calero, Pablo Gil Cuevas, Francisco Goyanes Martínez, Lola Larumbe Doral, Aurora Luque Ortiz, Inés Martín Rodrigo, Juan Mayorga Ruano, Carmen Millán Grajales, José María Pou Serra, Ana Santos Aramburo, Irene Vallejo Moreu, Juan Villoro Ruiz, avec Santiago Muñoz Machado en président et Fernando Rodríguez Lafuente en tant que secrétaire.

Autre lauréat, annoncé le 15 mai dernier, l'écrivain, journaliste et homme politique canadien Michael Ignatieff, distingué par le Prix Princesse des Asturies des sciences sociales. D'après le jury, le lauréat a « contribué, par ses idées, aux recherches pour surmonter les différences ethniques et religieuses, et trouver des valeurs communes dans un contexte de mondialisation, mais aussi pour mieux comprendre les conséquences de la révolution technologique, analyser les conflits moraux face au relativisme culturel et s'opposer aux nationalismes violents, entre autres ».

En France ont été notamment publiés Kaboul-Sarajevo. Les Nouvelles Frontières De L'Empire, traduit par Richard Robert au Seuil, et Requiem pour Charlie Johnson, traduit par Geneviève Bigant chez Stock.

L'année dernière, les Prix Princesse des Asturies avaient récompensé, entre autres, Haruki Murakami et Hélène Carrère d'Encausse.

Photographie : Ana Blandiana, en 2019 (Rafał Komorowski, CC BY SA 4.0)