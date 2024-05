Tous les lauréats du Prix des libraires du Québec 2024

Depuis sa création en 1994 par l’Association des libraires du Québec, ce prix célèbre les créateurs dont les œuvres ont marqué l’imaginaire des libraires à travers la province. Ce prix souligne et valorise le rôle crucial des libraires qui, en guidant et en stimulant la curiosité, la connaissance et la culture de leurs clients, encouragent la fréquentation des librairies.

Sous la direction artistique de Jean-Philippe Baril Guérard et animée par la désopilante Catherine Ethier, les comédiens Nathalie Doummar, Léane Labrèche-Dor et Fabrice Yvanoff Sénat ont captivé l'auditoire avec leurs lectures des œuvres finalistes. La soirée a été également marquée par une performance musicale de Laura Krieg, une artiste montante de Montréal.

Le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) est fier de s’associer au Prix des libraires du Québec pour offrir la bourse de 10.000 $ octroyée à Emmanuelle Pierrot, lauréate de la catégorie Roman | Nouvelles | Récit Québec :

Nos écrivaines et écrivains font preuve d'audace, d'intelligence et de sensibilité lorsque vient le temps de traduire en mots les enjeux de notre époque. Le prix des libraires permet chaque année de mettre en lumière des romans incontournables, pour le plus grand bonheur des lecteurs et lectrices d’ici. C’est sans contredit le cas de La version qui n’intéresse personne, un roman aux résonnances actuelles fortes. Je félicite Emmanuelle Pierrot pour son œuvre remarquable et souhaite que son roman touche le cœur d’un lectorat nombreux - André Racette, directeur du soutien à la diffusion et au rayonnement international au Conseil des arts et des lettres du Québec

Prix des libraires du Québec.

Le Conseil des arts de Montréal (CAM) est honoré d’appuyer le Prix des libraires du Québec dans sa mission de faire rayonner tous les genres littéraires. La bourse de 5000 $ octroyée à Dahlia Namian, lauréate de la catégorie Essai Québec est rendue possible grâce à ce soutien indispensable :

La grande force de l'essai est d’incarner et d'humaniser des questions abstraites tout en les rendant intelligibles. Le Conseil des arts de Montréal est fier de soutenir le talent et l'engagement des écrivaines et écrivains québécois qui braquent leur intelligence et leur sensibilité sur des réalités à approfondir en s’associant à la catégorie Essai pour une septième année consécutive. - Nathalie Maillé, directrice générale du Conseil des arts de Montréal.

Boum et Juliette Langevin, respectivement lauréates des catégories Bande dessinée Québec et Poésie Québec, ont chacune reçu une bourse de 3000 $ offerte par l’Association des libraires du Québec.

Depuis 2013, l'Association des Libraires du Québec (ALQ) décerne annuellement une bourse de 2000 $, financée par le ministère de la Culture et des Communications du Québec, à un libraire exemplaire. Le lauréat de 2024, Philippe Fortin de la Librairie Marie-Laura à Jonquière, a été distingué pour son accueil chaleureux et son respect profond envers sa clientèle. Son engagement constant en tant que libraire et sa remarquable capacité à dynamiser la vie littéraire et culturelle de sa communauté, tant à l'intérieur de sa librairie qu'à l'extérieur, lui ont valu cette reconnaissance.

Je voudrais d’abord et avant tout remercier Maximilien Bouchard, qui m’a fait confiance chez Marie-Laura il y aura bientôt dix ans et dont les méthodes de travail, l’intelligence et la magnanimité m’ont permis de m’épanouir à la librairie comme dans la vie. Merci également à l’ALQ et au comité de sélection qui a choisi de m’attribuer ce prix, une distinction qui représente beaucoup pour moi et que je porte en haute estime. Un merci tout spécial à Sébastien Charron, libraire d’exception avec qui j’ai travaillé à mes débuts au Puits du livre sur la rue Masson à Montréal et qui m’a durablement fait embrasser la profession. Merci enfin aux lecteurs et lectrices de tous acabits, vous accompagner est un privilège et ma plus grande joie ! — Philippe Fortin

Crédits photo : Charles Bélisle / Prix des libraires du Québec