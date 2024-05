Quatre finalistes pour le Prix Bourrienne 2024

Le jury du Prix Bourrienne 2024 a tranché. Parmi bon nombre d’œuvres, seulement 4 ont été sélectionnées pour concourir à la finale de cette seconde édition :

Dernières nouvelles du cerveau de Paolo Bartolomeo, éditions Flammarion

Les cellules buissonnières de Lise Barnéoud, éditions Premier Parallèle

La nouvelle physique de Yann Mambrini, éditions Albin Michel

À la rencontre des astéroïdes de Patrick Michel, éditions Odile Jacob

Ce prix distingue une œuvre de vulgarisation scientifique qui éclaire l’esprit des lecteurs dans les domaines des sciences de la terre, de l’univers, de la matière, de la vie et de l’environnement. Charles Beigbeder, entrepreneur et ingénieur passionné par les avancées scientifiques, l’a fondé en 2023. L’année dernière, c’est Laurent Tillon qui a remporté la première édition du Prix Bourrienne, avec son œuvre Les Fantômes de la nuit, des chauves-souris et des hommes.

Avec ce prix, Charles Beigbeder souhaite promouvoir la recherche et la réflexion dans ces domaines, convaincu que « la science demeure plus que jamais une opportunité de rêve et de progrès et une formidable réponse aux défis climatiques et énergétiques ».

Pour choisir et soutenir les acteurs engagés envers les sciences et leur public, Charles Beigbeder a constitué un jury « prestigieux et exigeant », composé d’Alain Aspect (lauréat du Prix Nobel de physique), Françoise Combes, Bruno David, Clara Dupond-Monod, Lionel Naccache, Antoine Petit et Heidi Sevestre.

L’ultime verdict sera connu le 18 juin 2024, à l’Hôtel de Bourrienne de Paris.

