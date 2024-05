Sophie Divry remporte le Prix du livre France Bleu PAGE des libraires 2024

Le PEN Club français et Rotary décerneront ensemble des Prix internationaux Rotary – PEN Club français, à un rythme annuel, pour récompenser des œuvres littéraires pour leur qualité et leur innovation, à travers deux catégories : la poésie et la prose. Le Prix international Rotary – PEN Club de Poésie peut être attribué à un recueil de poèmes, une anthologie poétique collective ou l’ensemble d’une œuvre poétique. Quant au Prix international Rotary – PEN Club de Prose, il est destiné à un roman, un recueil de nouvelles, ou à l’ensemble d’une œuvre en prose.