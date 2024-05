David Colon, Prix de la Revue des Deux Mondes 2024

« Je suis très heureux et fier d’obtenir ce prix prestigieux. Cet essai, qui compte beaucoup pour moi, se veut un appel à résister à la manipulation de masse par des régimes autoritaires », a réagi l’auteur. Grâce à cette récompense, David Colon espère que « cette menace mortelle pour les démocraties » qu’incarne la cyberguerre trouvera davantage d’audience. « Il s’agit d’une question de société majeure, qui met en péril notre cohésion, notre régime de liberté et au fond notre République elle-même », a-t-il développé.

Aurélie Julia, directrice de la Revue des Deux Mondes et Présidente du jury, a remis le prix à David Colon lors d'une cérémonie, à Paris, ce mardi 28 mai : « Les membres du jury ont voulu récompenser un livre clairvoyant et précieux pour comprendre les mécanismes de la désinformation et les enjeux liés à la propagande », a-t-elle souligné. « Il y a danger, nous n’en avons pas tous conscience. David Colon nous sensibilise à cette réalité. »

David Colon a enrichi son étude des rapports et documents confidentiels révélés par les participants au conflit en Ukraine. « Le déclenchement de la guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine a été un catalyseur pour mon projet », a-t-il révélé, son livre fournissant des clés pour comprendre comment les États utilisent l'information comme un outil de militarisation, modifiant ainsi l'équilibre géopolitique.

Nous assistons à une guerre pour laquelle nous n'étions pas préparés, qui se déroule largement à notre insu et qui représente une grave menace pour nos démocraties. Depuis la chute de l'URSS et la montée en puissance d'internet ainsi que des médias globaux, la militarisation de l'information par les États a profondément perturbé l'ordre géopolitique mondial. Cette guerre de l'information, qui voit s'opposer États autoritaires et régimes démocratiques, étend les zones de conflit et transforme chaque citoyen en un combattant potentiel. La force des États, qu'elle relève de leur puissance militaire, diplomatique ou de leur capacité à influencer, repose désormais sur leur aptitude à utiliser leurs outils de communication pour façonner leur influence, par le biais de cyberattaques, de désinformation ou de l'exploitation de théories du complot. À l'ère de l'intelligence artificielle et des conflits cognitifs, les réseaux sociaux deviennent l'arène d'une implacable et interminable « guerre du Net », où l'enjeu est le contrôle de nos esprits. Dans ce livre, David Colon, expert en histoire de la propagande et de la manipulation des masses, explore les rouages de cette guerre longtemps occultée, en révélant les stratégies de ceux qui la mènent et en détaillant les tactiques et les parcours de ses protagonistes, qu'ils soient espions, diplomates, journalistes ou hackers. - Présentation de La Guerre de l’information. Les États à la conquête de nos esprits, de David Colon.

David Colon est chercheur au Centre d’histoire de Sciences Po, où il enseigne l'histoire de la communication, des médias et de la propagande. Il est aussi membre du Groupement de recherche Internet, IA et société du CNRS.

Il prend la relève de Florence Bergeaud-Blackler, qui avait remporté le Prix de la Revue des Deux Mondes l'année précédente pour son livre Le Frérisme et ses réseaux, publié chez Odile Jacob.

Cette année, les membres du jury étaient Aurélie Julia (présidente), Thierry Moulonguet, Jean-Pierre Naugrette, François d’Orcival, Eric Roussel, Eryck de Rubercy, Jacques de Saint Victor, Annick Steta, Valérie Toranian et Marin de Viry.

