L'historienne Aļcha Limbada lauréate du Prix Pierre Lafue 2024  

La cérémonie de remise du prix se tiendra le 13 juin 2024 à 19h au théâtre de l'Alliance française, situé au 101 boulevard Raspail à Paris. Durant cet événement, la Fondation décernera aussi le Prix du Petit Lafue pour sa 6e édition, un concours destiné à éveiller l'intérêt des collégiens et lycéens pour l'histoire.

Dans son ouvrage, Aïcha Limbada explore les mythes et les réalités entourant la nuit de noces, en s'appuyant sur des sources surprenantes et des archives uniques. Notamment, des procès intentés par des couples désirant se séparer révèlent les témoignages personnels des conjoints sur leurs paroles, actions et émotions durant cette nuit, offrant une perspective rare sur des traditions nuptiales souvent non discutées et l'ignorance imposée aux jeunes femmes jusqu'à leur mariage. Le phénomène du « viol légal » que certaines dénoncent enrichit les discussions actuelles sur le consentement.

L'historienne décrit la nuit de noces non seulement comme un rituel d'épreuve où les femmes doivent prouver leur virginité et les hommes leur virilité, mais également comme une question de santé et de problème social aux yeux des penseurs et des médecins. Selon elle, le succès de cette nuit est crucial pour le bonheur conjugal et la stabilité de la société, qui repose sur une structure de domination masculine renforcée par ces rites d'initiation féminine.

Aïcha Limbada détient une agrégation et un doctorat en histoire contemporaine de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Elle est également chercheuse associée au Centre d'histoire du XIXe siècle et actuellement membre de l'École française de Rome.

Créée en 1976 et reconnue d’utilité publique, la Fondation Pierre Lafue s'engage à promouvoir l'histoire en tant qu'outil essentiel pour le développement de la société et de l'individu. Elle soutient diverses initiatives éducatives et créatives pour diffuser l'histoire et encourager la liberté de pensée ainsi que l'esprit critique.

Parmi ses activités, la Fondation organise des remises de prix littéraires, dont le Prix Lafue, le Prix du Petit Lafue et le Prix de la BD Historique, coproduit des pièces de théâtre et organise des conférences et des colloques.

Crédits photo : Éditions la Découverte / Prix Lafue