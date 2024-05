La sélection du Prix du Livre de Plage 2024 dévoilée

Jean-Christophe Rufin, président du jury, ainsi que le lauréat et les auteurs en compétition auront l'opportunité de signer des autographes et d'interagir avec le public au cours d'un après-midi de discussions littéraires sur la Grande plage des Sables d'Olonne.

La sélection 2024 de sept titres :

Un si beau bleu, de Florian Forestier, Belfond

Les Dames de guerre : Saigon, de Laurent Guillaume, Robert Laffont

Mes nuits sans Bardot, de Simonetta Greggio, Albin Michel

La promesse du large, d'Arnaud de La Grange, Gallimard

La Louisiane, de Julia Malye, Stock

La pouponnière d’Himmler, de Caroline de Mulder, Gallimard

L’Inconnue du portrait, de Camille de Peretti, Calmann-Lévy

Lauréats du Prix du Livre de Plage

Ce prix annuel récompense un livre publié dans l'année et offre à son gagnant 5000 €, ainsi qu'un séjour mémorable aux Sables d’Olonne, un lieu idéal pour trouver l'inspiration, écrire et lire. Grâce au soutien de la Ville des Sables d’Olonne, du Figaro Magazine et de l'Espace Culturel Leclerc Les Sables d'Olonne, ce prix s'est établi comme un rendez-vous littéraire salé, original et incontournable dans le paysage culturel français.

Les précédents lauréats comprennent Alfred de Montesquiou, récompensé en 2021 pour son roman L’Étoile des Frontières, Gauthier Battistella en 2022 pour Chef, et Jean-Paul Delfino en 2023 pour Guyanes. Ces œuvres, louées par la critique, ont été largement appréciées par de nombreux lecteurs, que ce soit à l'ombre de leur chapeau, les pieds dans l'eau ou sur le sable chaud.

#[pub-2]

Outre le président Jean-Christophe Rufin, membre de l’Académie française, le jury est composé de : Christian Authier, critique littéraire et écrivain ; Isabelle Billaud (Espace Culturel Leclerc) et Pierre Denis (Les Fables d'Olonne), tous deux libraires aux Sables d'Olonne ; Jean-Christophe Buisson, directeur adjoint de la rédaction du Figaro Magazine ; Laurence Caracalla, journaliste et critique littéraire ; Jean-François Dejean, adjoint à la Culture de la Ville des Sables d’Olonne ; Nicolas Ungemuth, rédacteur en chef adjoint au Figaro Magazine ; et Aïda Valceanu, organisatrice de rencontres littéraires.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Crédits photo : Prix du Livre de Plage