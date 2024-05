Le palmarès du Grand Prix de l’Héroïne 2024 est connu

Le palmarès 2024 :

Roman Français :

Fabriquer une femme, de Marie Darrieussecq, P.O.L

Retour dans le village fictif de Clèves (2011), que Solange, 15 ans et enceinte, choisit de quitter pour Paris. Elle deviendra comédienne. Son amie Rose, elle, épouse son amour de jeunesse et sera psy. L’auteur observe avec tendresse ses deux héroïnes grandir, et là réside une des belles forces de ce roman d'amour et de vie.

BD / Roman Graphique :

Des maux à dire, de Beatriz Lema, Sarbacane

La puissance de cet ouvrage tient à son thème, la relation de l’auteure avec sa mère, malade et persuadée d’être persécutée par un démon, comme à sa forme : aux archives médicales se mêlent dessins et splendides pages brodées, la couture ayant été l’une des activités qui calmaient la mère de la petite Bea.

Bio /Récit :

Le Convoi, de Beata Umubyeyi Mairesse, Flammarion

Tutsie avait 15 ans, le 18 juin 1994, quand elle a été sauvée au Rwanda par un convoi humanitaire, qui a été filmé par la BBC. Longtemps, elle a espéré apercevoir une image d'elle, cela n'a pas été possible. Mais elle a pu retrouver, juste avant qu’il ne meure, l'homme à la tête de ce convoi. C'est à ce moment-là qu'elle a décidé de se lancer dans une traversée de ce mot, qui écrase tout et qui aurait pu l'ensevelir à son tour, celui de « génocide ».

Roman Étranger :

Celles qu’on tue, de Patrícia Melo, Buchet Chastel

Entre réalité et cauchemar, douleur et chamanisme, colère et espoir, ce roman nous entraîne à la suite d’une jeune avocate au lourd passé qui, en pleine forêt amazonienne, doit faire face à la violence faite aux femmes et aussi à la nature. L’écriture teintée d’un certain réalisme magique donne beaucoup de force à son attachante héroïne défenseuse de toutes celles qu’on tue.

Le Grand Prix de l’Héroïne célèbre des femmes singulières, fortes, émouvantes, éclatantes… personnages de la littérature française et étrangère et il a su s’imposer comme un rendez-vous littéraire de premier plan.

Cette année la présidente du jury, Colombe Schneck, auteure qui partagr ses découvertes et sa passion de la lecture dans sa chronique de Madame Figaro était entourée d’un jury composé d’actrices comme Rachida Brakni qui vient de rendre un vibrant hommage à son père dans son récit Kaddour (éditions Stock), Florence Loiret Caille qui a joué dans la série Le bureau des légendes, l’actrice et mannequin Liya Kebede, la dessinatrice Louison dont le roman graphique Putzi vient de sortir (éditions Futuropolis), Minh Tran Huy auteure et critique littéraire à Madame Figaro, Bernard Babkine, journaliste culture à Madame Figaro, Nelly Garnier, fidèle lectrice, Mélanie Davoust, fondatrice du blog littéraire @demain.je.lis, Anne- Laure Vial, présidente et directrice de la librairie ICI sur les grands boulevards, et Valentine Tedot, tiktokeuse (@entouteslettres).

Cette remise de prix a été organisée avec le soutien de la maison Panerai.

