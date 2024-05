Les lauréats du Prix du Livre Audio Lire dans le Noir 2024 sont connus

Les maisons d'édition avaient au préalable soumis leurs choix préliminaires. Un comité de sélection a alors choisi trois ouvrages favoris dans chaque catégorie.

Voilà le palmarès final :

En jeunesse : Tartines de peur salée, confessions d’une hypersensible, de Elsa Valentin lu par Camille Claris, musique de Julie Chevalier chez les éditions trois petits points

Dans un monologue captivant à la fois humoristique et sérieux, Léonie, âgée de neuf ans, partage ouvertement ses inquiétudes. Elle offre un exutoire vibrant, chargé d'espoir et d'humour, où elle exprime un mélange souvent tumultueux de sentiments et d'humeurs. Ce récit révèle le monde à travers les yeux d'une enfant hypersensible, soulignant que chacun possède sa propre unicité. Ce récit universel, créé par Elsa Valentin, dépeint une jeune héroïne du quotidien, désireuse d'offrir des clés pour comprendre aux enfants qui ressentent intensément douleurs, peines et joies, tout comme elle. Le récit est agrémenté de mélodies à la flûte traversière par Julie Chevalier, ainsi que de diverses "recettes" : des méthodes pour affronter ses peurs, gérer le stress, et même préparer des tartines !

En non-fiction : Le couple et l'argent, de Titiou Lecoq lu par Amélie Belohradsky chez Audiolib

« Les hommes sont plus riches que les femmes. Dès l'enfance, les garçons reçoivent plus d'argent de poche que les filles. Adultes, à poste égal, les femmes sont moins bien payées que les hommes. Et le couple accentue encore les inégalités : au cours de la vie à deux, l'écart ne cesse de se creuser, sans que ni l'une ni l'autre ne s'en rende compte. Ou bien préfère l'ignorer. Chaque fois, il y a des explications et une combinaison de "bonnes raisons" mais le tableau général est accablant. J'écris depuis des années sur les violences sexuelles, le travail domestique, l'invisibilisation des femmes. Il était temps que je m'intéresse à ce qui est souvent plus tabou que la vie sexuelle : l'argent. » Titiou Lecoq

En fiction : De notre monde emporté, de Christian Astolfi lu par Guillaume Orsat chez Multisonor.

De l’aube des années 1970 jusqu'à la fin des années 1980, Narval travaille aux Chantiers navals de La Seyne-sur-Mer, période marquant sa jeunesse et la formation de son identité de travailleur. Lorsque circule la nouvelle de la fermeture des chantiers pour des motifs économiques, lui et ses camarades entament une résistance, tout en continuant d'exercer leur profession avec dévouement, malgré la menace insidieuse de l'amiante qui les affecte lentement. Dans une écriture qui allie lyrisme et retenue, Christian Astolfi raconte la vie d’un homme et son évolution au sein des transformations politiques et sociales de la France de cette époque, en capturant les aspirations et les souffrances d’un personnage dont les rêves sont hérités d’un père profondément ancré dans ce monde en déclin.

Le prix littéraire de L'association Lire dans le noir est le premier en France dédié au livre audio.

Hélène Ducharme, Maya Angelou et Laurent Gaudé ont remporté le Prix Lire dans le Noir 2023.

Crédits photo : Prix du Livre Audio Lire dans le Noir