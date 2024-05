Stéphanie Polack remporte le Prix Flaubert 2024

Cette année, pour la seconde édition du Prix Flaubert, le jury s'est réuni sur les côtes normandes, à l'Hôtel Flaubert, sur la plage de Trouville-sur-Mer. Ce vendredi 24 mai, Stéphanie Polack a remporté le Prix Flaubert pour son roman Les corps hostiles, publié chez Grasset. Elle succède à Frédéric Pajak, récompensé l'an passé pour son roman Dans le calme du soir, aux éditions Noir sur Blanc.

Dans Les corps hostiles, l'autrice dépeint l'histoire de Maude, une parolière connue pour son esprit rebelle et sa méfiance envers les stéréotypes contemporains. Un beau jour, elle quitte Franck pour Loïc, un homme sculptural, mécanique, travaillé par une virilité déchue en quête de force. Cette union improbable entre Maude et Loïc promet une fusion de talents et de nouvelles inspirations musicales, marquée par un renouveau du désir et une quête commune de redéfinition personnelle.

À cette occasion, Stéphanie Polack a reçu une bourse de 3000 € de la Maison Ruinart. De son côté, l’hôtel Flaubert lui a offert une semaine de résidence afin d'y puiser l'inspiration nécessaire à l'écriture de son prochain roman.

Stéphanie Polack reçoit une récompense de 3000 euros pour son roman "Les corps hostiles", éditions Grasset. © L'oeil de Trouville

Créé par les deux propriétaires de l’hôtel, Pierre-Antoine Capton (Président de Mediawan) et Jean-Philippe Cartier, le Prix Flaubert récompense une oeuvre littéraire de langue française de la rentrée d’hiver.

Cette année, David Foenkinos présidait le jury, principalement composé de lecteurs avertis, de connaisseurs de l’oeuvre de Flaubert et de personnalités du monde littéraire.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Crédit photo : © L'oeil de Trouville