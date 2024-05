Fabien Penchinat remporte le Prix Hemingway de la nouvelle 

La présidente du jury, Laure Adler, et ses collègues François Bachy, Michel Cardoze, Marion Mazauric, Marianne Payot, Anne Plantagenet, Eddie Pons, Claude Sérillon, ainsi que Sébastien Ambit, lauréat de 2023, ont sélectionné le gagnant parmi 25 finalistes lors d'une délibération à l'aveugle le 17 mai à l’hôtel Imperator Maison Albar. L'anonymat des auteurs a été préservé jusqu'à la révélation finale.

Fabien Penchinat, né en 1979 à Nîmes où il dirige une entreprise familiale, est un passionné de tauromachie, son parrain est un avocat fiscaliste devenu ganadero. Auteur de récits de voyage et d'un conte pour enfants, il a déjà été récompensé en 2015 avec le premier prix du concours de nouvelles taurines de Mugron pour sa nouvelle « L’Instant T » et en 2016 avec le deuxième prix pour « Allégorie au champ d’honneur ». Fabien a été six fois finaliste du Prix Hemingway et est présent dans cinq anthologies de ce prix.

Cette année, 193 nouvelles de douze pays différents ont concouru. Elles ont été reçues et évaluées en français, anglais et espagnol par un comité de lecture dévoué.

Les 13 meilleures nouvelles de cette édition anniversaire seront publiées dans un recueil édité par Au Diable Vauvert. Le lancement est prévu pour le 5 septembre 2024, et le recueil sera présenté lors de la Feria du Riz à Arles et de la Feria des Vendanges à Nîmes, à la librairie Teissier le samedi 14 septembre.

Les 13 nouvelles sont :

À la ville et au monde, Fabien Penchinat, lauréat du 20ème Prix Hemingway

Le journal de la peur, Jaime Llopis

El antiguo, Francis Zamponi

Un pain et un livre, Aïssa Lacheb

Picador des couloirs, Bruno Paternot

La porte du Pharaon, Caroline Chemarin

Dernière Danse, Laurent Aussel

L'arène diplomatique, Jérémie Gallon

Ces taureaux intérieurs, Nathalie Burel

Rituel, Pierre-Marie Baux

Jaumette, Diniz Galhos

Percales de flammes noires et rouges, Fabiola Flores López

Parfum de piste, Iván de Santiago González

Crédits image : Lloyd Arnold, Domaine public