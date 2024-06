La poétesse Annie Lafleur, Prix francophone international

Créé par le FPM en 2020, le Prix francophone international est décerné annuellement pour récompenser une œuvre poétique francophone « s’étant démarquée par sa qualité formelle et thématique ». Ce prix vise à stimuler les échanges entre les écrivains et leurs différents publics à travers le monde francophone.

Cette année, la poétesse Annie Lafleur, née en 1980 à Montréal, est la lauréate, saluée pour son recueil Puberté (Le Quartanier), le sixième au sein de sa bibliographie.

« Mon cœur explose ! Je suis littéralement sous le choc. J’ai dû fermer les yeux en apprenant la nouvelle, comme si la lumière était trop forte, trop éblouissante ! Ce Prix est le plus grand honneur de ma vie. Je le reçois avec beaucoup d’émotion, de reconnaissance et d’humilité : je me sens si bien accompagnée par chaque membre du jury, que je remercie infiniment », a commenté la lauréate.

« Oui, c’est inouï ! Je tiens à féliciter les finalistes pour leurs ouvrages remarquables. Et je remercie mon éditeur et mon éditrice pour leur soutien indéfectible, ainsi que toute l’équipe dévouée du Quartanier. Fêtons ! », a-t-elle poursuivi.

Livre ambitieux

Pour sa part, l'éditeur Le Quartanier souligne : « Ce livre représente un jalon majeur dans l’œuvre d’Annie : la fin d’un cycle, entamé avec Rosebud et poursuivi avec Bec-de-lièvre puis Ciguë, mais surtout son livre le plus ambitieux et le plus abouti, où sa langue d’orfèvre se déploie avec plus de prégnance, de raffinement et de puissance que jamais. »

Le FPM, pour cette récompense, bénéficie du soutien de l'Académie Mallarmé (France), la Fédération des Maisons de la poésie européennes (MAIPO), le Festival des Quatre chemins (Haïti), la Maison africaine de la Poésie (Sénégal) et la Maison de la poésie d’Amay et FiEstival (Fédération Wallonie-Bruxelles).

La lauréate reçoit une bourse de 5000 $ canadiens, participe au FPM et à un autre festival européen. L'année dernière, le prix avait salué la poète ivoirienne Tanella Boni pour son recueil Insoutenable frontière, publié aux Éditions Bruno Doucey.

Photographie : crédits Justine Latour