Les finalistes du Prix La Ponche 2024 sont connus

Le Prix La Ponche récompense un roman français qui incarne à la fois la modernité, l'avant-gardisme, une certaine nostalgie, et « le contraste unique » de Saint-Tropez – alliant le sublime au moche, l'élégant au vulgaire, la profondeur au superficiel, le traditionnel au contemporain, le meilleur au pire. Ce prix célèbre des œuvres qui aident à mieux vivre, comprendre ou observer notre société complexe.

Le style et le ton des œuvres sélectionnées doivent refléter l'époque, les sentiments et la vie d'une manière originale et décalée, bousculant quelque peu la littérature.

Le Prix La Ponche peut être décerné à n'importe quel moment de la carrière d'un auteur, que ce soit pour accompagner une forme de naissance (sans exclure les premiers romans) ou pour couronner une œuvre déjà établie. Il peut ainsi être un prix de consécration ou d'encouragement, mais ne cherche pas à simplement soutenir des succès déjà assurés.

Ces discussions, à la fois animées et passionnées, ont permis de faire émerger des thèmes récurrents parmi les finalistes : la complexité des liens de filiation, la poésie, l'amour tantôt salvateur tantôt destructeur, et la recherche de la beauté dans toutes choses, des choix qui semblent aussi aléatoires qu'intentionnels.

Ici, pendant des décennies, il y avait une modernité et une avant-garde, une profondeur mêlée de superficiel, des éclats de voix, des débats incessants, de folles histoires d’amour, de la vie et de la beauté à revendre. La dimension littéraire de ce village mythique a toujours été reliée à un certain art de vivre. Quand on pense à La Ponche, cet esprit qui revient dans les bouches de ceux qui l’ont vécu, comme de ceux qui l’ont lu. Exactement celui que nous voulons faire renaître avec Le Prix La Ponche. Exactement celui qui a eu lieu pour la toute première édition du prix en mai 2022. - Les membres du jury du Prix La Ponche

Les finalistes du prix La Ponche, dévoilés le 24 avril dernier :

L’option légère, de Victor Pouchet, Éditions Gallimard

Les corps hostiles, de Stéphanie Polack, Éditions Grasset

Créatine, de Victor Malzac, Éditions Scribes

Une sale affaire, de Virginie Linhart, Éditions Flammarion

Une demande folle, Léa Chauvel-Lévy, Éditions JC Lattès

Le jury du Prix La Ponche est composé de : Nathalie Azoulai, écrivaine et lauréate du Prix La Ponche 2022 pour La Fille Parfaite ; David Foenkinos, romancier, dramaturge, scénariste et réalisateur, qui a récemment publié La Vie Heureuse chez Gallimard en 2024 ; Sophie Fontanel, écrivaine engagée en littérature et poésie avec un focus sur la vie et la mode, qui a publié Admirable chez Seghers en 2023.

Mais aussi Élodie Garamond, fondatrice du Tigre Yoga Club, est aussi auteure de Yoga, un art de vivre, sorti chez Flammarion en 2022 ; Chrystèle Gozlan, art advisor, Lilia Hassaine, dont le dernier ouvrage Panorama a été publié par Gallimard en 2023 ; Arthur Larrue, écrivain, qui a publié La diagonale Alekhine chez Gallimard en 2021 ; François Langlade, financier et écrivain, a exploré La beauté du monde dans son dernier titre ; Inès de la Motte Saint-Pierre, journaliste et réalisatrice à La Grande Librairie sur France 5 ; François Samuelson, agent littéraire et fondateur d’Intertalent, qui a publié Il était une fois Libération en 2023 ; Vanessa Trigano, art advisor et coordinatrice du Prix La Ponche, ainsi que Lisa Vignoli, journaliste, auteure et créatrice du Prix La Ponche, qui a récemment publié Nue propriété chez Stock en 2022, complètent cette liste prestigieuse.

Le jury 2024 du Prix La Ponche. Prix La Ponche.

Le lauréat du Prix La Ponche aura l'honneur de dédicacer son ouvrage lors de la soirée de remise des prix, marquant un moment fort de reconnaissance et de célébration dans le milieu littéraire.

Le Prix La Ponche sera décerné le 24 mai 2024 à l'Hôtel La Ponche à Saint-Tropez. Cette soirée, qui lancera la saison estivale de la région, permettra au lauréat de dédicacer son livre. Une séance de dédicace est également prévue le lendemain sur la terrasse du restaurant La Ponche, face à la mer, où les membres du jury seront présents, offrant un moment ouvert à tous. En cette période calme des prix littéraires, le livre récompensé sera mis en avant dans les librairies avec un bandeau spécial Prix La Ponche Saint-Tropez, soulignant son exclusion des grands prix de rentrée et son importance pour débuter l'été.

En plus de la dédicace, le lauréat bénéficiera de la traduction de son ouvrage en anglais et d'une résidence d'une semaine à l'Hôtel La Ponche pour travailler sur son prochain livre, favorisant ainsi un processus créatif enrichissant. Un objet unique, conçu par Pierre-Alexis Guinet et fabriqué par Ateliers Hugo, sera remis en guise de trophée, marquant ainsi durablement l'esprit du prix.

Le deuxième prix La Ponche avait été décerné à Paul Saint Bris, pour son roman L’Allègement des vernis, publié chez Philippe Rey.

L'esprit du Prix La Ponche

Saint-Tropez a longtemps été une extension de Saint-Germain-des-Prés, en particulier le quartier de La Ponche. Ce lieu, avec son hôtel, sa plage et ses barques de pêcheurs, attirait des écrivains tels que Françoise Sagan, Boris Vian, Colette, Sartre, Beauvoir, Annabel Buffet, Claude Lanzmann, et Alain Paige. Ils y trouvaient l'inspiration pour des œuvres telles que Avec mon meilleur souvenir, La Naissance du jour, La Piscine et Le Lièvre de Patagonie.

Ce coin de paradis était un lieu de rencontres littéraires, mais en bord de mer, évoqué par Maupassant comme un golfe s'enfonçant entre montagnes et forêts jusqu'à Grimaud. C’était un endroit où l'on travaillait en se permettant des pauses baignades, où les intellectuels parisiens dînaient sous des guirlandes de lampions, ajoutant une touche unique à leur quotidien.

Avec le temps, Saint-Tropez a perdu de son éclat littéraire, les écrivains ont disparu et l'esprit de l'époque avec eux. Pourtant, l'histoire intellectuelle et littéraire du lieu reste vivante. La Ponche, véritable oasis au cœur du village, conserve cet esprit vibrant. Ceux qui ont vécu cette époque, comme ceux qui l’ont découverte à travers les écrits, ressentent encore ce souffle. Mine de rien, on écrivait, on travaillait et on créait des chefs-d’œuvre, nourris par une modernité avant-gardiste et une profondeur née du superficiel. C'était un lieu de débats, d'histoires d'amour, de vie et de beauté. La dimension littéraire de ce village mythique reste liée à un certain art de vivre.

Ce n'est pas un hasard si le bar de l'Hôtel se nomme le Saint-Germain-des-Prés-La Ponche. Cette connexion renaît aujourd'hui à travers le Prix La Ponche, pensé comme un pendant printanier du Prix de Flore. Relancé avec la réouverture de l'hôtel en juin 2021, ce prix redonne à cet endroit l'énergie d'antan, animée par une bande d'intellectuels vivant pleinement.

Crédits photo : © Prix La Ponche