Les prix Livr'à Vannes 2024 : trois autrices récompensées

Le Prix Littéraire de la Ville de Vannes a été remis à Sophie Berger pour son ouvrage Banc de brume (Éditions Gallimard). Ce prix récompense un roman français publié entre septembre 2023 et mars 2024. Délicat et juste, ce premier roman de Sophie Berger est une réflexion sur le deuil, et sur la nature du silence qui l’accompagne parfois d’une génération à l’autre. Elle succède à Jean-Louis Milesi, lauréat 2023 pour Au loin, quelques chevaux, deux plumes... (Presse de la Cité).

Quatre autres romans étaient en compétition : L’Inconnue du portrait de Camille Peretti, La Louisiane de Julia Malye, Ce Parfum rouge de Theresa Révay et Le Ciel en sa fureur d’Adeline Fleury.

Le Prix "Jeunes Adultes" a été remis à Margot Dessenne pour son ouvrage Les Mobilisés (Éditions Castelmore/Big Bang). Initié par la Ville de Vannes en 2018, ce prix récompense un auteur français dont les lecteurs sont âgés de 15 à 25 ans. Le lauréat se voit remettre un chèque de 2 000 €.

Premier tome d’une saga de science-fiction où nous suivons Prym et Joanna, deux amis d’enfance ayant pour mission de vaincre la plus dangereuse créature jamais créée par l’homme, dans une zone où jamais personne n’en est ressorti vivant. Margot Dessenne succède à Catherine Cuenca, lauréate 2023 pour Nos Corps jugés (Talents Hauts).

Quatre autres romans étaient en compétition : Hacker de Sophie Adriansen, Une Maison en feu de Silène Edgar, Les Sœurs Lakotas de Benoît Séverac, Têtes hautes de Cathy Ytak.

Le Prix du Roman en Langue bretonne a été remis à Loeiza an Duigou pour son ouvrage Tan de’i (Éditions Al Liamm), en partenariat avec l’Institut Culturel de Bretagne et Emglev Bro Gwened.

Dans ce livre jeunesse fantastique, deux adolescents ayant le pouvoir de se transformer en animaux tentent de mettre fin à l’abattage des arbres destinés à alimenter l’usine Tan De’i, fabrique de boîtes d’allumettes. Loeiza an Duigou succède à Yann-Charlez Kaodal, lauréat 2023 pour Fulenn (Al Liamm).

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Crédits photo : Livr'à Vannes