Prix Alexandre Vialatte 2024 : 4 livres dans la dernière sélection

La liste des auteurs retenus, par ordre alphabétique, est la suivante :

Joël Baqué, L’été indien, éditions P.O.L. ;

Olivier Bourdeaut, Développement personnel, éditions Finitude ;

Thierry Laget, L’Assemblée nationale et moi, Mémoires, éditions Fario ;

Murielle Magellan, La fantaisie, éditions Miallet-Barrault.

La remise publique du prix aura lieu à Clermont Ferrant le vendredi 4 octobre à 18h30 à l’Hôtel Littéraire Alexandre Vialatte.

Co-organisé par le journal La Montagne et La Société des Hôtels Littéraires (dont l’Hôtel Alexandre Vialatte, à Clermont-Ferrand), le prix Alexandre Vialatte a pour objet de « récompenser un écrivain de langue française dont l’élégance d’écriture et la vivacité́ d’esprit soient source de plaisir pour le lecteur », en hommage à Alexandre Vialatte, chro­niqueur historique à La Montagne entre 1950 et 1971.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones