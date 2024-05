Furieuse et GPS, œuvres plébiscitées des lycéens des Pays de la Loire

La cérémonie de remise des prix s’est déroulée sous l’œil attentif d’Isabelle Leroy, vice-présidente de la Région des Pays de la Loire, d’Armel Pécheul, conseiller régional, et des jeunes de 14 établissements scolaires, jurés du prix.

Cette année particulièrement, le Prix a offert aux étudiants l’opportunité d’échanger avec des auteurs venus de divers horizons, à la fois littéraires et géographiques. Ils ont ainsi croisé Kossi Efoui, originaire du Togo, Polina Panassenko, venue de Russie, et Oliver Rohe, qui a vécu la majeure partie de son enfance au Liban. Ils ont également assisté à des leçons de dessin en compagnie des auteurs de BD, découvrant ainsi les défis artistiques et techniques inhérents au métier.

Zoom sur les lauréats

Dans la catégorie romans, Lucie Rico s’est distinguée avec GPS, publié aux éditions P.O.L. Nous découvrons Ariane, une jeune femme isolée. Elle demeure cloîtrée chez elle, jusqu’au jour où Sandrine, sa meilleure amie, l’invite à ses fiançailles. Après lui avoir partagé sa position GPS, Sandrine disparaît mystérieusement le lendemain. Écrit à la façon d’un thriller, l’autrice explore les thèmes de l’amitié, de la mort et des fragilités sociales à travers le prisme du deuil et des dépendances numériques.

De leur côté, Mathieu Burniat et Geoffroy Monde ont remporté la catégorie BD avec Furieuse, édité chez Dargaud. Ensemble, ils élaborent une fiction inspirée du roi Arthur, héros légendaire transformé en vieillard alcoolique. Son épée magique, créée par Merlin, s’ennuie et s’allie à la princesse Ysabelle, qui cherche à fuir un mariage forcé, pour trouver une meilleure destinée.

Les auteur(e)s lauréats dédicacent leurs ouvrages lors de la remise des prix / © Prix littéraire des lycéens des Pays de la Loire

Découvrir la littérature contemporaine

Le Prix littéraire des lycéens des Pays de la Loire vise à encourager la découverte de la littérature contemporaine, développer l’esprit critique des jeunes lecteurs, stimuler leur créativité, et bien sûr partager le plaisir de la lecture.

Depuis sa création en 2013, le Prix littéraire des lycéens des Pays de la Loire a permis à 80 auteurs, plus de 4000 élèves, nombre d’enseignants, bibliothécaires, et libraires, de se réunir lors de rencontres dans les établissements scolaires et hors des murs, comme ce fut le cas au Printemps du livre de Montaigu ou au festival Atlantide, à Nantes.

Crédits photo : © Prix littéraire des lycéens des Pays de la Loire