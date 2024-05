Deux lauréates pour les Prix France Télévisions 2024

Ces prix, fondés en 1995, distinguent les écrivains d'ouvrages publiés en langue française et ayant marqué l'actualité littéraire récente. Un jury, constitué de journalistes spécialisés en littérature des antennes de France Télévisions — à savoir Sarah Briand, Olivia de Lamberterie, Ines de La Motte Saint Pierre, Anne-Marie Revol et Augustin Trapenard — avait préalablement effectué une présélection de six essais et six romans.

22 lecteurs avaient ensuite été recrutés dans la communauté du Club Fans de Culture, 11 d'entres eux débattaient sur les romans, les 11 autres sur les essais. Leurs échanges passionnés ont permis de distinguer un ouvrage pour chaque catégorie.

Et les lauréates sont...

Dans la catégorie Essai, Beata Umubyeyi Mairesse, pour Le convoi, aux éditions Flammarion :

Le 18 juin 1994, peu de temps avant la conclusion du génocide des Tutsi au Rwanda, Beata Umubyeyi Mairesse, alors jeune fille, a été secourue par un convoi humanitaire suisse. Treize ans plus tard, elle établit un contact avec l'équipe de la BBC qui avait documenté et photographié ce convoi. C'est le début d'une enquête rigoureuse à travers le Rwanda, le Royaume-Uni, la Suisse, la France, l'Italie et l'Afrique du Sud, afin de reconstituer les événements grâce aux témoignages des survivants, des travailleurs humanitaires et des journalistes. Le génocide des Tutsi, comme d'autres événements historiques africains, a souvent été raconté au monde à travers le prisme et l'interprétation occidentaux, reléguant parfois les victimes à des rôles secondaires dans leur propre histoire. Le convoi est un livre à la fois sobre et poignant, qui offre des réflexions sur l'acte de témoigner et la valeur des traces, tout en mêlant recherche d'archives et écriture intime. Il constitue une contribution précieuse à la réappropriation et à la transmission de cette mémoire collective.

Elle succède à Minh Tran Huy, Prix Essai France Télévisions 2023 avec Un enfant sans histoire (Actes Sud).

Dans la catégorie roman, la lauréate est Sophie Divry, pour Fantastique histoire d'amour, aux éditions du Seuil :

Bastien, un inspecteur du travail basé à Lyon, est chargé d'enquêter sur un accident mortel dans une usine de traitement des déchets, où un ouvrier a été écrasé par une compacteuse. Pendant ce temps, Maïa, une journaliste scientifique, se rend au Cern, le prestigieux centre de recherche nucléaire à Genève, pour rédiger un article sur le cristal scintillateur, un nouveau matériau aux propriétés intrigantes. Au cours de son enquête, Bastien découvre que l'accident n'était en réalité qu'un homicide déguisé. De son côté, Maïa apprend que l'expérience sur le cristal a mal tourné et que ce dernier est devenu toxique. Sa tante, une physicienne travaillant au Cern, lui demande alors de l'aider à se débarrasser du cristal dangereux. Ce roman captivant, qui mêle les codes de la série télévisée et du thriller, est également une histoire d'amour entre deux personnages que tout semble opposer : un homme, catholique non pratiquant et alcoolique, et une femme, orpheline et fière, qui a construit sa vie autour de son indépendance.

L'an dernier, c'est Maria Larrea qui remportait ce prix avec Les gens de Bilbao naissent où ils veulent (Grasset).

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones