Cinq finalistes pour le prix Les Lorientales 2024

Les cinq finalistes de 2024 :

Mère de lait et de miel, Najat El Hachmi, traduit du catalan par Dominique Blanc, Editions Verdier

Si j'avais un franc, Abdelkrim Saifi, Editions Anne Carrière

Dès l'aube, Korichi rejoint des centaines d'ouvriers à l'usine d'Haumont. Depuis son départ d'Algérie en 1948, la souffrance de l'exil ne s'estompe pas, mais il persiste, accumulant les jours de travail pour régler les dettes d'une famille de dix enfants, dans l'espoir de leur offrir une vie meilleure. Après l'usine, il trouve un peu de réconfort au café où les communautés de travailleurs immigrés discutent des nouvelles et coordonnent leurs efforts solidaires. Malgré la précarité et les défis, Yamina, rayonnante, éduque leurs enfants dans un équilibre délicat : son rêve de retourner dans son pays natal se conjugue à sa volonté de voir ses enfants s'intégrer et réussir, et peut-être adopter l'idéal républicain.

Ce que je sais de toi, Éric Chacour, Editions Philippe Rey

Le Caire, années 80. Tarek, un jeune médecin reprenant le cabinet de son père, se sent étouffé par sa vie bien ordonnée. Il jongle entre une carrière exigeante et une vie de famille complexe, entouré d'une épouse discrète mais aimante, d'une matriarche autoritaire et passionnée par la France, d'une sœur confidente, et d'une domestique détentrice des secrets familiaux. L'initiative de Tarek d'ouvrir un dispensaire dans le quartier défavorisé du Moqattam lui apporte un renouveau, lui permet de retrouver un sens à son engagement professionnel. Cette bouffée d'air frais prend une dimension nouvelle lorsqu'une amitié inattendue se forme avec Ali, un résident du quartier qu'il prend sous son aile. Cette relation le pousse à s'interroger : comment quelqu'un qui semble n'avoir rien peut-il enrichir autant la vie de celui qui a déjà tout ? Bientôt, un vent de liberté commence à souffler, ébranlant les certitudes de Tarek et transformant profondément son existence.