Bretagne : 8 titres en lice pour le Prix Facile à lire 2024

Après quatre éditions réussies en 2017, 2019, 2021 et 2023, Livre et Lecture en Bretagne lance en janvier 2025 la cinquième édition du Prix « Facile à lire » Bretagne. Ainsi, huit ouvrages ont été sélectionnés, et seront soumis aux votes des lecteurs bretons entre janvier et juin 2025 :

Duo Mambo, Wei Middag (illustrateur) et Aurèle Arima (autrice), La joie de lire, 2023

Il y a ce que je suis, Malik Soarès et Maria Poblete, Actes Sud junior, 2022

Illettrée littéraire et Perpète, Pierre Soletti (poète) et Emma Morison (illustratrice), éditions du pourquoi pas, 2023

L’arbre m’a dit, Jean-Pierre Siméon (poète) et Zaü (illustrateur), Rue du monde, 2022

La grande profondeur, Catherine Barreau, Weyrich, 2023

Ni chien ni méchant, Laurent Gautier, Thierry Magnier, 2023

Une nouvelle vie, Ludivine Paire, Sophie Moroni, Marie-Claire Brochard, Remue méninge, 2023

Végétal, Juliette Einhorn (autrice) et Hélène Druvert (illustratrice), La Martinière jeunesse, 2023

Le Prix « Facile à lire » Bretagne découle d’une initiative locale bretonne. En 2013, Livre et lecture en Bretagne et Bibliopass ont mis en place des espaces « faciles à lire » au sein des bibliothèques. Depuis, cette démarche a été reprise dans de nombreux espaces culturels de la région, créant aujourd’hui un prix qui met en avant une littérature accessible à toutes et tous.

Les bibliothèques impliquées dans l’initiative « Facile à lire » collaboreront avec des partenaires sociaux du secteur de la santé pour mettre en place des sessions de médiation dédiées au public peu familier du monde des livres. Ces établissements organiseront des activités autour des huit titres sélectionnés, incluant des rencontres avec les auteurs et autrices.

L’objectif est double : enrichir les interactions humaines à travers des lectures d’extraits, lecture-spectacle avec musique, des débats sur les thématiques abordées dans les livres, etc. Ces initiatives visent également à raviver le plaisir de la lecture grâce à l’échange et à la convivialité, en se connectant aux autres.

Les inscriptions sont désormais ouvertes pour les bibliothèques qui souhaitent y participer ! Toutes les informations sont à retrouver ici.

