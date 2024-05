Le PEN Club français s'associe au Rotary Club pour décerner des prix

Ces Prix sont organisés par le Rotary Club de Paris et le PEN Club français en 2024, avec le soutien de divers Rotary Clubs francophones et des PEN Clubs dans des régions comme la Belgique francophone, le Liban, le Québec, le Sénégal, et la Suisse romande.

Pour être éligible, les œuvres doivent être publiées à compte d'éditeur et parues dans les vingt-quatre mois précédant la date limite pour les candidatures, excluant ainsi les rééditions. Chaque auteur peut présenter un seul livre.

Les candidatures sont ouvertes via l'email, prixrotarypenclub@gmail.com. Les auteurs doivent fournir leur prénom, nom ou pseudonyme, leurs coordonnées électroniques et téléphoniques, ainsi que le titre, la date de parution, et la maison d'édition du livre présenté. Le courriel de l'éditeur doit aussi être inclus. Sans ces informations, la candidature ne sera pas considérée.

Les maisons d’édition peuvent aussi soumettre une candidature au nom de leurs auteurs.

Les récompenses pour ces Prix sont financées par le Rotary Club de Paris pour l'année 2024. Les dates importantes incluent l'ouverture des candidatures le 23 mai 2024, la clôture le 23 juin 2024, la publication de la première sélection en août, suivie par une seconde sélection en septembre, et la remise des Prix en octobre.

Le jury de ces Prix est dirigé par Étienne Denarié, président élu du Rotary Club de Paris, et est composé de 21 personnalités du monde littéraire, des médias, et de la culture en général.

Crédits photo : Rotary – PEN Club