Chris Vuklisevic Prix du Roman Francophone des Imaginales 2024 

Les lauréats 2024 des prix des Imaginales, « temps fort du festival », selon le maire d'Épinal, Patrick Nardin :

Roman francophone

Du thé pour les fantômes, de Chris Vuklisevic, Denoël

Roman étranger traduit

Sauvage, de Joan Mickelson, traduit par elle-même, Le Rayon Imaginaire

Bande dessinée



Les murailles invisibles (Tome 1), d'Alex Chauvel et Ludovic Rio, Dargaud

Illustration

Les Cités obscures, le retour du Capitaine Nemo, illustré par François Schuiten, texte de François Schuiten et Benoît Peeters, Casterman

Album

Fjord, de Willy Wanggen, Hongfei

Les membres du jury des Prix Imaginales 2024 comprennent, pour les romans francophones et étrangers traduits, Lloyd Chéry, Céline Huchard-Blache, Léonore Periz, et Anne Ruiz. Le Prix Imaginales du roman jeunesse est jugé par Jérôme Blanchard, Frédéric Flusin, Florence Gérard, et Nadine Petitjean. Le Prix Imaginales de l’album est attribué par un jury incluant Corinne Arrouey, Élise Barthélemy, Florent Kieffer, et Sabine Lesur. Enfin, les Prix Imaginales de la bande dessinée et de l’illustration sont décernés par Victor Battaggion, Laurence Grivot, Hubert Prolongeau, Antoine Ruiz, et Olivier Souillé.

Christophe de Jerphanion, décédé, était juré l'année dernière. Le festival lui a rendu un hommage à l'occasion de cette cérémonie, comme à l'autrice Anne Fakhouri, décédée en 2022.

Par ailleurs, Pierre Raufast a remporté le Prix Imaginales des Bibliothécaires 2024 roman, pour La Trilogie Baryonique, tome 1 – La tragédie de l’orque, publié Aux forges de Vulcain. Le prix de la catégorie bande dessinée a été decerné à Guillaume Singelin, pour son album Frontier, édité par Rue de Sèvres. Près de 350 bibliothécaires et professeurs documentalistes ont choisi les gagnants.

Le Prix des écoliers a été décerné à Chugakko Académie, tome 1 – La Légende du Dragon-Ancêtre, de Nancy Guilbert, publié chez Didier Jeunesse. Le Prix des collégiens a été remporté par Les Anges Mécaniques, livre 1 – L’Appel, de Carina Rozenfeld, édité par Gulf Stream. Quant au Prix des lycéens, il a été attribué à Livie Morevi et les passeurs d’âmes, de Nathalie Cirac, paru chez Forgotten Dreams.

Le palmarès du Prix Imaginales 2023 comprend Les Marins ne savent pas nager de Dominique Scali, Prix Roman francophone publié chez La Peuplade ; Jusque dans la terre de Sue Rainsford, traduit par Francis Guévremont chez Aux Forges de Vulcain, Prix du Roman étranger traduit, ou encore, dans la catégorie Jeunesse, La Dragonne et le drôle de Damien Galisson, édité par Sarbacane.

