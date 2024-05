L'autrice allemande Jenny Erpenbeck, Prix Booker International

Née en 1967 à Berlin-Est, Jenny Erpenbeck est la lauréate du Prix Booker International 2024 pour son roman Kairos, traduit en anglais par Michael Hofmann et publié par Granta Books. Elle devient ainsi la première autrice allemande à recevoir ce prestigieux prix britannique, tandis que Michael Hofmann inaugure la liste des traducteurs récompensés.

Plusieurs ouvrages de Jenny Erpenbeck ont été traduits en français, dont Je vais, tu vas, ils vont (traduit par Claire de Oliveira, Fayard) et L'Enfant Sans Âge (traduit par Bernard Kreiss, Albin Michel).

Son ouvrage raconte la relation entre une femme et un homme plus âgé, dans le Berlin-Est des années 1980, devant un arrière-plan historique particulièrement agitée pour l'Allemagne de l'époque. « Méditation sur l'espoir et la déception, Kairos soulève des questions complexes sur la liberté, la fidélité, l'amour et le pouvoir », souligne le jury du prix.

Directrice d'opéra et dramaturge, Jenny Erpenbeck a d'abord été formée à la reliure de livres, avant d'assurer la gestion des accessoires et décors pour le théâtre. Elle publie son premier livre en 1999. Ses œuvres ont été traduites en plus de 30 langues différentes.

À LIRE - Lié à des esclavagistes, le Prix Booker doit-il changer de nom ?

Six finalistes étaient en lice pour le Prix International Booker 2024, parmi lesquels trois avaient leur titre traduit en français. Chaque duo d'auteur et de traducteur qui a figuré sur la liste préliminaire a reçu 2500 £.

L’International Booker Prize 2023 a été remporté par le Bulgare Guéorgui Gospodinov et sa traductrice en anglais, Angela Rodel, pour Le pays du passé (trad. Marie Vrinat en français chez Gallimard).

Photographie : Jenny Erpenbeck et Michael Hofmann