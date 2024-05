Victor Pouchet Prix La Ponche 2024

Vendredi 24 mai 2024, amateurs de littérature, amis du quartier, journalistes, créateurs et artistes de divers horizons se sont retrouvés à l'Hôtel La Ponche pour découvrir le gagnant de l'édition 2024. Sur une terrasse bondée, les conversations joyeuses se sont tues quelques minutes pour laisser place aux mots émus de Lisa Vignoli, présidente du jury, afin de révéler le lauréat. Un titre prélude à l'ambiance du week-end...

Victor Pouchet est né en 1985 à Paris. Il est l'auteur, aux éditions Finitude, des romans Pourquoi les oiseaux meurent (2017, prix Trouville-Pavillon Augustine, Le livre de poche) et Autoportrait en chevreuil (2020, prix Blü-Jean-Marc Roberts, Le livre de poche), aux éditions Grasset, du roman-poème La Grande aventure (2021, préface d'Hervé le Tellier) et aux éditions Gallimard du roman-poème L'Option Légère (2024). Pour la jeunesse, il a publié cinq romans à l'école des loisirs. Il réalise également des ultra-courts-métrages et imagine des performances.

L'option légère a reçu le prix La Ponche et je peux dire que plonger depuis le quai juste en contrebas de l'hôtel est une expérience inégalable il pleut à Paris et pourtant on dirait bien que c'est l'été je me sens tout à fait prêt à continuer à nager dans la joie et mon maillot citron à plisser les yeux au soleil à rêver grand de cinéma et à écrire des poèmes sur une terrasse à Saint-Tropez -c'est peut-être ça l'option légère. - Les mots du lauréat

« Ici, pendant des décennies, il y avait une modernité et une avant-garde, une profondeur mêlée de superficiel, des éclats de voix, des débats incessants, de folles histoires d'amour, de la vie et de la beauté à revendre. La dimension littéraire de ce village mythique a toujours été reliée à un certain art de vivre. Quand on évoque La Ponche, c'est cet esprit qui revient sur les lèvres de ceux qui l'ont vécu, comme de ceux qui l'ont lu. Exactement celui que nous voulons faire renaître avec Le Prix La Ponche, » a déclaré Lisa Vignoli, Présidente du Jury. « La poésie de Victor Pouchet, c'est comme si, tout à coup, nos cœurs avaient une bouche et savaient raconter des histoires. Dans un monde où la tendresse est de plus en plus difficile à trouver, il fallait d'urgence couronner ce messager. »

Le Prix La Ponche récompense un roman français qui incarne la modernité, l'avant-gardisme, une certaine nostalgie, et « le contraste unique » de Saint-Tropez – combinant le sublime et le moche, l'élégant et le vulgaire, la profondeur et le superficiel, le traditionnel et le contemporain, le meilleur et le pire. Ce prix célèbre des œuvres qui aident à mieux vivre, comprendre ou observer notre société complexe.

Le style et le ton des œuvres sélectionnées doivent refléter l'époque, les sentiments et la vie de manière originale et décalée, en bousculant quelque peu la littérature.

Le Prix La Ponche peut être décerné à n'importe quel moment de la carrière d'un auteur, qu'il s'agisse d'accompagner une forme de naissance (sans exclure les premiers romans) ou de couronner une œuvre déjà établie. Il peut ainsi être un prix de consécration ou d'encouragement, mais ne cherche pas à simplement soutenir des succès déjà assurés.

Le lauréat bénéficie de la traduction de son ouvrage en anglais et d'une résidence d'une semaine à l'Hôtel La Ponche pour travailler sur son prochain livre, favorisant ainsi un processus créatif enrichissant. Un objet unique, conçu par Pierre-Alexis Guinet et fabriqué par Ateliers Hugo, sera remis en guise de trophée, marquant ainsi durablement l'esprit du prix.

Le jury du Prix La Ponche est composé de : Nathalie Azoulai, écrivaine et lauréate du Prix La Ponche 2022 pour La Fille Parfaite ; David Foenkinos, romancier, dramaturge, scénariste et réalisateur, qui a récemment publié La Vie Heureuse chez Gallimard en 2024 ; Sophie Fontanel, écrivaine engagée en littérature et poésie avec un focus sur la vie et la mode, qui a publié Admirable chez Seghers en 2023.

Mais aussi Élodie Garamond, fondatrice du Tigre Yoga Club, est aussi auteure de Yoga, un art de vivre, sorti chez Flammarion en 2022 ; Chrystèle Gozlan, art advisor, Lilia Hassaine, dont le dernier ouvrage Panorama a été publié par Gallimard en 2023 ; Arthur Larrue, écrivain, qui a publié La diagonale Alekhine chez Gallimard en 2021 ; François Langlade, financier et écrivain, a exploré La beauté du monde dans son dernier titre ; Inès de la Motte Saint-Pierre, journaliste et réalisatrice à La Grande Librairie sur France 5 ; François Samuelson, agent littéraire et fondateur d’Intertalent, qui a publié Il était une fois Libération en 2023 ; Vanessa Trigano, art advisor et coordinatrice du Prix La Ponche, ainsi que Lisa Vignoli, journaliste, auteure et créatrice du Prix La Ponche, qui a récemment publié Nue propriété chez Stock en 2022, complètent cette liste prestigieuse.

Prix La Ponche.

Acteur de la vie tropézienne, l'Hôtel La Ponche aime faire vivre son village au-delà des saisons estivales. Son engagement culturel, avec la création du Prix La Ponche, s'inscrit dans cette démarche. Les livres et leurs auteurs y sont présents toute l'année. Accueillir un prix littéraire a tout son sens dans ce lieu mythique et intemporel. De tout temps, les artistes s'y sont réfugiés, au cœur du Saint-Tropez confidentiel, celui que l'on aime. Cette année, un grand poète s'y cachera peut-être...

Ici, Françoise Sagan, Boris Vian, Colette, Sartre et Beauvoir, Annabel Buffet, plus tard Claude Lanzmann et Alain Page, prenaient leurs quartiers d'été. Ils y ont été inspirés. Bonjour Tristesse, Avec mon meilleur souvenir, La Naissance du jour, La Piscine, Le Lièvre de Patagonie sont nés face au ponton de La Ponche.

Le deuxième prix La Ponche avait été décerné à Paul Saint Bris, pour son roman L’Allègement des vernis, publié chez Philippe Rey.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Crédits photo : Prix La Ponche