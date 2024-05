Festival BD de Montréal : les 25es Prix Bédélys décernés

Le palmarès complet des 25es prix Bédélys

Bédélys étranger

Des maux à dire, Bea Lema (traduit par Jean-Marc Frémont, Sarbacane)

Mot du jury : « Des maux à dire tisse l'histoire de Véra et sa famille, plus particulièrement de la relation malsaine qui la lie à sa mère. Pilier de la famille, Véra est la seule à savoir s'y prendre avec cette dernière. D'une crise à l'autre, elle accompagne sa mère dans les dédales du mal-être qui l’habite. Le dessin au feutre, faussement naïf, entrecoupé de magnifiques pages brodées, rend magistralement bien ce récit teinté par la douleur, mais aussi par l'espoir et l'amour. »

Bédélys jeunesse

L'échappée belle, Faith Erin Hicks (traduit par Fanny Soubiran, Rue de Sèvres)

Mot du jury : « Dans cette œuvre, la science-fiction se mélange à la réalité pour nous offrir une histoire attachante. Les illustrations colorées et détaillées attirent le regard et retiennent les lecteur·rices. Les émotions et les situations vécues par le personnage principal résonnent avec notre propre expérience de vie. »

Bédélys indépendant francophone

Crépuscule, Catherine de Gongre (autopublié)

Mot du jury : « Catherine de Gongre poursuit son travail minutieux et délicat sur la forme dans Crépuscule, une œuvre où le texte se fait image pour en multiplier les sens. Les paroles d'une chanson s'incorporent aux illustrations au crayonné sobre faites d'ombres, de gros plans et de hachures, nous emmenant parmi les plantes du jardin d'un homme dont la mémoire le quitte. Cet assemblage sensible fait émerger une émouvante poésie, convoquant par petites touches les souvenirs et les deuils d'une vie qui décline. »

Bédélys indépendant anglophone

Spores, Joshua Barkman (autopublié)

Mot du jury : « Un mystérieux météore s'écrase dans la forêt canadienne, creusant un trou béant dans la canopée et attirant des animaux curieux de partout. Des mésanges grégaires, des pics cyniques, un élan contemplatif et bien d'autres se rassemblent et se retrouvent étrangement changés. Les dessins charmants de Joshua Barkman, son rythme expert et son humour pince-sans-rire donnent vie à cette touchante histoire. Recommandé aux lecteurs des Grandes Questions d'Anders Nilsen. »

Bédélys jeunesse Québec

J'aime pas ta robe, Danielle Chaperon, Samuel Cantin (Monsieur Ed)

Mot du jury : « L'histoire est à la fois drôle et intelligente, mettant en scène la surenchère des enfants, mais ramenant à la réalité par la quiétude d'un chat et la simplicité d'une roche. C'est un combat intéressant à suivre. Le jury a particulièrement apprécié l'humour, les expressions des personnages, le délire général et les illustrations bien réalisées avec un ton accrocheur. En résumé, une bande dessinée chouette et comique, parfaitement adaptée aux plus jeunes (et aux moins jeunes). »

Bédélys Québec

Are You Willing to Die for the Cause?, Chris Oliveros (Drawn & Quarterly) (Mourir pour la cause, traduit par Alexandre Fontaine Rousseau, Pow Pow)

Mot du jury : « Are You Willing to Die for the Cause? retrace les débuts du FLQ en s’intéressant aux années qui ont précédé la très commentée crise d’Octobre 1970. Prenant la forme d’un supposé documentaire de la CBC, cette bande dessinée arrive à rendre, avec un certain humour, les premiers faits d'armes plus ou moins concluants de ces révolutionnaires débutants, tout en soulignant aussi les tragédies qui ont découlé de leurs actions. Ce travail remarquable de Chris Oliveros, fruit de recherches approfondies, est aussi disponible en français dans une excellente traduction d’Alexandre Fontaine-Rousseau (Pow Pow). »

Le 13e FBDM a eu lieu du 24 au 26 mai 2024 sur une rue Saint-Denis piétonne entre Gilford et Roy. Ce sont plus de 300 bédéistes d’ici et d’ailleurs ont été reçus, avec une programmation variée de plus de 60 activités.

Le palmarès complet des 24es Prix Bédélys est accessible à cette adresse.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones