Yasmina Reza, lauréate du prestigieux Prix mondial Cino Del Duca

À l’initiative du jury du Prix mondial Cino Del Duca, présidé par Amin Maalouf, secrétaire perpétuel de l’Académie française, le Comité de Fondation Del Duca a attribué le Prix mondial 2024 à Yasmina Reza pour l’ensemble de son œuvre littéraire.

Ainsi, la lauréate remporte la somme de 200.000 €, et devient la 55e récipiendaire de l’une des plus importantes dotations pour un prix littéraire de dimension internationale. Elle succède à la romancière vietnamienne Duong Thu Hong, élue en 2023, et à d’autres grands noms, tels que Konrad Lorenz, Andreï Sakharov, Mario Vargas Llosa ou encore Patrick Modiano, plus tard tous récompensés d’un Prix Nobel.

Une artiste reconnue à travers le monde

Reconnue à l’échelle internationale, la romancière est surtout réputée pour ses productions théâtrales d’envergure. Et pour cause : les œuvres de Yasmina Reza sont traduites en 35 langues et jouées dans des centaines de productions aussi diverses que la Royal Shakespeare Company, la Schaubühne à Berlin, ou encore au sein les théâtres les plus renommés de Moscou à Broadway.

Déjà multiprimée, la lauréate du Prix mondial Cino Del Duca a remporté deux des prix anglo-saxons les plus prestigieux : le Laurence Olivier Award pour son œuvre pour Art (2017, Gallimard) au Royaume-Uni, et le Tony Award (aux États-Unis) avec Le Dieu du carnage (publié en 2007 chez Albin Michel).

Quelques années plus tard, Yasmina Reza s’affranchit de la barrière des mots, et se dirige vers le cinéma. Elle réalise le film Chicas, qui obtiendra deux ans plus tard le César de la meilleure adaptation (2012).

Yasmina Reza a construit, dans les quarante dernières années, une œuvre littéraire ample, cohérente et variée. Chaque roman, chaque nouvelle, chaque récit, chaque scénario, révèle son talent, son audace, son inventivité. C’est évidemment dans le théâtre que sa contribution a été la plus significative. Elle est aujourd’hui l’une des auteures contemporaines les plus jouées et les plus traduites à travers le monde. – Amin Maalouf, Secrétaire perpétuel de l’Académie française

Faire rayonner les lettres

C’est en 1969 que Simone Del Duca créa le Prix mondial Cino Del Duca. L’objectif est de soutenir et célébrer la carrière d’un auteur français ou étranger dont l’œuvre constitue, sous forme scientifique ou littéraire, un message d’humanisme moderne.

Doté d’un montant de 200.000 €, il offre, après le Prix Nobel, l’une des plus importantes dotations pour un prix littéraire de dimension internationale.

Le jury est composé de 14 membres, dont une majorité est issue de l’Institut de France. Ensemble, ils ont récompensé nombre d’auteurs reconnus, plus tard, parmi les plus grandes plumes de la littérature. Ainsi, Milan Kundera, Jean Anouilh, Léopold Sédar Senghor, Patrick Modiano ou plus récemment Haruki Murakami, ont tous reçu cette importante distinction.

Histoire de la Fondation

Fondée en 1975 par Simone Del Duca pour honorer la mémoire de son époux décédé, mécène et patron de presse, la Fondation Simone et Cino Del Duca est abritée à l’Institut de France depuis 2005. Sa mission est de promouvoir, en France et au-delà des frontières, les arts, les lettres et les sciences.

Chaque année, la fondation intervient, par le moyen de grands Prix et de subventions attribués sur proposition des Académies de l’Institut de France (Académie française, Académie des inscriptions et belles-lettres, Académie des beaux-arts, Académie des sciences, Académie des sciences morales et politiques).

Le Prix mondial sera remis à Yasmina Reza sous la Coupole de l’Institut de France lors de la séance solennelle de remise des Grands Prix des fondations de l’Institut, le 19 juin 2024.

Crédit photo : © ActuaLitté