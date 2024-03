Isabelle Aeschlimann, lauréate du Prix de la Ville de Lausanne 2024

En récompense, elle bénéficiera d'une résidence d'écriture au Château de Lavigny et d'un montant de 5000 francs suisses, ce dernier prix étant également attribué aux quatre autres nominés.

La révélation de la lauréate a eu lieu lors d'une cérémonie au Théâtre de Vidy-Lausanne, le lundi 4 mars, animée par Lionel Frésard, Shin Iglesias, et Michel Sauser, en compagnie des autres auteurs et autrices sélectionnés pour l'édition 2024.

Le roman d’Isabelle Aeschlimann, paru en juin 2023, a conquis le cœur du public avec son récit émouvant sur la vie de trois femmes - une mère et ses deux filles - en quête de leur identité au sein de la société, abordant des sujets poignants tels que le handicap, la fraternité féminine, et les dynamiques mère-fille.

Isabelle Aeschlimann, qui a passé son enfance dans l’Ajoie et a vécu deux ans à Berlin, réside désormais dans le canton de Vaud depuis 2007. Mère de deux enfants, elle partage son temps entre son travail à temps partiel et l'écriture. Elle répondait en février dernier au questionnaire de Proust d'ActuaLitté.

Pour sa dixième édition, le Prix du livre de la Ville de Lausanne, organisé par le Service des bibliothèques et archives, s'est renouvelé avec une nouvelle identité visuelle et un nouveau nom. Le vote, ouvert du 1er janvier au 29 février, a mobilisé près de 600 votants, principalement en ligne, avec une participation notable des cantons de Suisse romande et quelques votes internationaux, démontrant l'ancrage du Prix dans le milieu littéraire de la région. Cette manifestation littéraire est aussi l'occasion de multiples rencontres et clubs de lecture à Lausanne et alentour, attirant un public fidèle et enthousiaste.

Depuis 10 ans, le Prix du livre de la Ville de Lausanne célèbre et promeut les talents littéraires de Suisse romande. Les autres œuvres concourant pour cette édition étaient Noor d’Étienne Barilier (Éditions Phébus), Generator de Rinny Gremaud (Sabine Wespieser éditeur), Le piège de papier de Kyra Dupont Troubetzkoy (Éditions Favre), et La Folie du pélican de Jean-François Haas (Bernard Campiche Éditeur).

