Prix du livre de la Ville de Lausanne 2024 : 10 ans déjà

C'est l'histoire d'une amitié qui vire au cauchemar, sur fond de succès littéraire. Très généreuses et mais aussi excessivement exigeantes en amitié, deux jeunes filles prises au piège dans une relation fusionnelle souffrent à tour de rôle quand l'une ou l'autre s'éloigne. Elles finissent par nourrir un complexe réciproque, terrain propice à une rivalité destructrice. Elles ont presque vingt ans quand elles se retrouvent sur les bancs de l'Université et se découvrent de troublants points communs. La méfiance initiale fait vite place à une complicité sans faille. Les deux jeunes femmes noueront une amitié amoureuse, vivant un véritable Eden, inventant leur monde, le modelant au gré de leurs imaginations fécondes, se cachant derrière des identités fictives, aiguisant sans le savoir leurs ruses d'écrivaines. Ce qu'elles deviendront. Autrices, mais aussi rivales. Suite à une série de trahisons dont on ne sait jamais si elles naissent de l'esprit troublé de la narratrice pour qui fiction et réalité ne semblent faire qu'un, celle-ci s'emploie à se venger de son double dont elle jalouse le succès. Elle imagine alors un stratagème dangereux. Un piège de papier qui se refermera sur elle comme un origami aux multiples plis... Un roman ardent à la trame tendue qui explore le milieu courtisé du monde des lettres et des prix littéraires, et aborde avec talent l'imposture en écriture. Et au-delà des mots, c'est surtout l'histoire d'une de ces grandes amitiés puissantes et destructrices.

#PrixdulivredelavilledeLausanne24