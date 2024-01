J'ai grandi dans les paysages bétonnés sans goût d’une économie libérale

Quel est votre état d’esprit actuel ?

Éparpillé. Beaucoup d’envies souvent contradictoires, de projets à demi engagés, de chantiers ouverts. Et trop peu de lumière, trop peu d’énergie pour les faire aboutir. Je me sens comme un panneau solaire en hiver.

Quels sont vos héros dans la fiction ?

Gaston Lagaffe et le Vieux qui lisait des romans d’amour.

Quel est votre auteur favori en ce moment ?

Jean-Patrick Manchette.

Quel est le livre qui a eu le plus grand impact sur votre vie ?

Le livre de l’intranquillité, de Fernando Pessoa.

Qu’aimez-vous faire pour vous changer les idées ?

Regarder des séries en tricotant.

Avez-vous un objet auquel vous tenez plus que tout ?

Une figurine de Godzilla.

Quelle importance accordez-vous à la fermeture des chapitres de votre vie ?

Grande. Ce qui ne signifie pas encore que j’y procède correctement.

Quel est votre lieu préféré ?

Le bassin d’eau à 40 degrés d’un sauna coréen à Séoul.

Comment l'endroit où vous avez grandi a-t-il façonné votre identité ?

À tout point de vue. J’ai grandi à Lausanne, dans les grandes barres d’immeuble d’un quartier populaire. Mes camarades étaient les enfants de familles immigrées du sud de l’Europe. Notre terrain de jeu était borné par un lambeau de forêt, un bras d’autoroute, une usine Yoplait et un entrepôt du Centre social protestant. J’ai grandi dans la Suisse francophone des années 1980, dans sa vision étriquée du multiculturalisme, dans les paysages bétonnés sans goût d’une économie libérale, dans l’Occident industrialisé des Trente glorieuses. Tout cela me constitue.

Si vous aviez le pouvoir de changer un aspect de votre héritage familial, le feriez-vous ?

Non.

Quelle place l'ironie a-t-elle dans votre vie ?

Grande. Centrale. Identitaire.

Pensez-vous que vous ressemblez aux lieux importants de votre vie ?

Je les porte en moi. Mais c’est la sédimentation de leur souvenir, l’amalgame hétéroclite qu’ils forment dans ma mémoire, auquel je ressemble. Probablement.

Rinny Gremaud est une des cinq auteurs et autrices en compétition pour le Prix du livre de la Ville de Lausanne, pour son roman Generator :

« Je suis née en 1977 dans une centrale nucléaire, au sud de la Corée du Sud » : Rinny Gremaud n'aurait sans doute pas eu l'idée de ce livre si le président de son pays d'origine n'avait pas annoncé, quarante ans plus tard, la fermeture de Kori 1, "sa" centrale. Installée en Suisse depuis son plus jeune âge, elle ne s'était jamais préoccupée de son père biologique, un ingénieur britannique avec qui sa mère avait eu une liaison alors qu'elle-même travaillait sur le chantier du réacteur. Mais la dépêche marquant la fin d'un cycle, celui de l'utopie nucléaire, ébranle la narratrice au point qu'elle décide d'en savoir plus sur son géniteur. La voici à Holyhead, au pays de Galles, où il a vu le jour. La chance lui fait obtenir une adresse dans le Michigan. La lettre qu'elle écrit restant sans réponse, elle s'autorise à inventer une vie à cet homme qu'elle ne connaît pas et qui ne l'a jamais reconnue. Les quelques jalons dont elle dispose déterminent les étapes de sa recherche : elle se retrouve à visiter les centrales où a travaillé l'ingénieur mécanicien reconverti dans le nucléaire, sur l'île d'Anglesey d'abord, puis à Taïwan et enfin, après la parenthèse coréenne, à Monroe, au bord du lac Erié. Partie sur les traces d'un père, Rinny Gremaud va trouver des centrales atomiques. Sans se départir de la distance et de l'ironie qui font le sel de ce livre, mais aussi sa grande pudeur, elle va magnifiquement entrelacer enquête journalistique et quête intime, faisant de ce generator un personnage de papier qui s'enrichit du silence de son modèle.