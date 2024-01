Je n’ai pas ce rêve d’être un autre”

Quel est votre état d’esprit actuel ?

Je viens de voir un documentaire sur Charlie Chaplin. J’en retiens cette phrase admirable : « La vie est aussi inévitable que la mort ».

Quels sont vos héros dans la fiction ?

Les personnages qui pourraient être des héros dans la vie. Ou qui l’ont été, car la fiction ne consiste pas à inventer des êtres qui n’existent pas, mais à approfondir la réalité.

Quel est votre auteur favori en ce moment ?

Je lis Les aventures du juge Ti de Robert van Gulik. Ce sinologue distingué a écrit des romans policiers qui se passent dans la Chine ancienne, et qui sont aussi palpitants que riches d’enseignements sur cette civilisation.

Quel est le livre qui a eu le plus grand impact sur votre vie ?

Mais il n’y a pas d’un côté les livres et de l’autre la vie ! Lire, c’est vivre, et vivre plus consciemment. Si je devais absolument donner un titre, je dirais peut-être : les Démons de Dostoïevski.

Qu’aimez-vous faire pour vous changer les idées ?

C’est terrible, mais je ne cherche jamais à me changer les idées. J’essaie seulement d’approfondir et de mettre en valeur le peu d’idées que j’ai. Ou si vous préférez, il n’y a pas dans ma vie de distinction entre le travail et les loisirs. Je travaille tout le temps, mais le travail m’est un loisir.

Avez-vous un objet auquel vous tenez plus que tout ?

Non. Les êtres sont irremplaçables, pas les objets.

Quelle importance accordez-vous à la fermeture des chapitres de votre vie ?

Je ne comprends pas bien la question. Notre vie n’a pas de chapitres. Ce sont les livres qui en ont, parce qu’ils tentent de mettre un ordre et une forme dans nos vies qui, elles, sont un flux continu, sans solution de continuité. D’aucun événement de sa propre vie, on ne tourne jamais la page.

Quel est votre personnage historique préféré ?

Si ce qu’on appelle personnage historique est un chef d’État, un empereur ou un conquérant, aucun d’entre eux n’est mon préféré. En revanche, j’éprouve une immense admiration pour des personnes comme Noor, l’héroïne de mon roman, qui a sans bruit sacrifié sa vie pour une grande cause.

Quel impact une seule personne peut-elle avoir sur l'histoire ?

C’est une vaste question, que Tolstoï, dans Guerre et paix, a posée à propos de Napoléon. Sa réponse était que même un Napoléon n’est que l’émanation de forces qui le dépassent et qu’aucun individu ne peut prétendre infléchir à lui seul la marche du monde.

Quel type de personnage historique aimeriez-vous être ?

Je n’ai pas ce rêve d’être un autre. Je me résigne à me contenter de moi-même, à m’accommoder de mes faiblesses et, avec elles, je tente d’agir. L’important, ce sont les projets, non les rêves.

Pourriez-vous sacrifier votre vie actuelle pour une cause qui vous tient à cœur ?

Je ne vois pas les choses ainsi : j’ai toujours consacré, sinon sacrifié ma vie à ce qui me tient à cœur. Si ce qui me tient à cœur n’avait pas orienté et animé ma vie, ce serait bien triste.

Quel est votre rapport au mensonge ?

J’essaie d’en dire le moins possible ! Cette question, là encore, est au cœur de mon roman Noor. N’y a-t-il pas, parfois, des situations extrêmes dans lesquelles le mensonge devient nécessaire ? C’est ce que Kant appelait le droit de mentir par humanité. Il déniait aux humains ce droit mais il est difficile, voire impossible d’accepter son point de vue. Noor, qui haïssait le mensonge, a été amenée à mentir à ses ennemis, afin d’empêcher leur triomphe. Si elle a menti, ce fut pour atténuer la douleur du monde. Peut-on lui donner tort ?

Etienne Barilier est une des cinq auteurs et autrices en compétition pour le Prix du livre de la Ville de Lausanne, pour son roman Noor :

Paris, 1943. Noor Inayat Khan, fille d'un soufi poète et musicien, devient opératrice radio pour les services secrets de Churchill qui luttent contre les nazis en pays occupé. Une course contre la mort. Alors pourquoi choisir d'embrasser ce destin lorsque l'on naît princesse ? Jugée fragile et peu fiable, Noor, assoiffée de danger, ne cessera jamais de démontrer le contraire... même quand le démantèlement de son réseau la priva de ses camarades et décupla ses responsabilités.

