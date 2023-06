Les secrets de nos coeurs silencieux

COUP DE COEUR DU JURY DU PRIX FEMME ACTUELLE 2023 Elise se sent à l'étroit dans son petit village. Alors que son meilleur ami lui propose de partir avec lui, un événement brutal va les séparer. Vingt-six ans plus tard, Christa, superbe femme malentendante que la vie n'épargne pas, se bat pour s'intégrer dans notre société en manque de tolérance. Sa petite soeur Julie, adolescente tourmentée, découvre un secret de famille qui va briser ses repères. Elle va alors tirer sur le fil emmêlé de l'histoire de leur famille... Les avis de nos lecteurs : " Magnifiques et bons moments de lecture. " Véronique 57 ans , Belgique " Superbe récit avec des rebondissements jusqu'au bout. " Sophie 48 ans, Marne " Très bon roman , vivant , riche des parcours d'Elise, Christa et Julie . [... ]" Liliane 72 ans , Aveyron