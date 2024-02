Beau livre : après l'édition, Saint Laurent ouvre sa librairie chic

« Une nouvelle destination culturelle et une librairie au cœur de Paris, dédiée à l'art, à la culture et aux nouveaux modes d'expression », voilà comment Saint Laurent présente son nouvel espace. Des « livres rares », « des « publications subversives » ou édités par SLRD éditions (Saint Laurent Rive Droite), mais aussi des disques épuisés, des photographies, des objets en tout genre.

La sélection livre de la boutique, réalisée par le directeur artistique de la maison Yves Saint Laurent depuis avril 2016, Anthony Vaccarello, inclut des titres co-créés avec des artistes renommés tels que Bruno Roels, Daido Moriyama ou Jeanloup Sieff. Elle propose une série de livres d'art célébrant des personnalités liées à la maison, parmi lesquelles le réalisateur espagnol Pedro Almodóvar.

Un nouveau développement dans la culture, après l'édition, la musique et le cinéma depuis 2023, avec Saint Laurent Productions, consacrée à la production de films.

Le dernier court-métrage du réalisateur de Volver, Strange Way of Life, projeté à Cannes en 2023, a par exemple été produit par Saint Laurent Productions. En 2024, cette dernière dévoilera le dernier opus du canadien David Cronenberg, The Shrouds, qui mettra en vedette Vincent Cassel et Diane Kruger.

L'aventure avait en réalité commencé par l'inauguration de la boutique Saint Laurent Rive Droite, située dans l'ancien espace de Colette au 213 rue Saint-Honoré, déjà envisagée comme « un lieu de créativité et de culture », où des livres de la maison sont proposés. Des beaux ouvrages pour toutes les bourses, jusqu'aux plus fournies : Noses elbows and knees de Mario Sorrenti et John Baldessari, tiré à 26 exemplaires, vous coûtera par exemple la bagatelle de 22.000 €...

Saint Laurent Babylone proposera enfin une programmation incluant des séances de dédicaces, des lectures, ou encore des performances de DJ.

Crédits image : Leitonmahillo, CC BY-SA 3.0