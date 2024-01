Monica, de Daniel Clowes, élu album de l'année à Angoulême

Ces prix célèbrent des bandes dessinées publiées en français, indépendamment de leur pays d'origine, et disponibles dans les librairies francophones du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2023. Un extrait de chacune de ces oeuvres est disponible en fin d'article.

Fauve d'or : Monica, de Daniel Clowes

Après six ans de développement, Monica signe le retour de l'auteur renommé de Ghost World et David Boring. Cet ouvrage, le plus personnel de l'auteur, s'inspire de ses propres souvenirs.

À LIRE - Explorer les années 60 par les yeux de Monica

Il tisse l'histoire poignante de Monica, marquée par un abandon traumatisant, et intègre des histoires courtes aux styles variés, allant de la romance au fantastique, chacune avec une approche narrative et graphique distincte. (Traduction de Jacques Binsztok, éditions Delcourt)

Fauve spécial du jury : Hanbok T.1, de Sophie Darcq

Sophie Darcq, née en Corée du Sud en 1976 et adoptée en France avec ses sœurs, a poursuivi ses études en bande dessinée à l’École Supérieure de l’Image d’Angoulême. Son retour poignant en Corée du Sud en 2004, dans le but de retrouver sa famille biologique, a été une source d'inspiration majeure pour un projet ambitieux : raconter son histoire personnelle.

Cette quête se retrouve au cœur de son premier roman graphique, un livre émouvant qui sert de mémoire personnelle. (editions L'Apocalypse)

Fauve de la série : The nice house on the lake T.2

« Tu l’imagines comment, toi, la fin du monde ? » Walter, un personnage assez atypique, a invité onze de ses amis dans une somptueuse maison de campagne. Ce qui semblait être un cadre idyllique se transforme rapidement en une prison dorée.

Sur deux tomes, le rythme délibérément lent dévoile un thriller se déroulant dans une atmosphère soit post-apocalyptique soit pré-apocalyptique, ponctué de suspense et de moments palpitants. (par James Tynion et Alvaro Martinez Bueno, avec Jordie Bellaire en coloriste et Maxime Le Dain à la traduction, chez Urban Comics. Retrouver la chronique The Nice House on the Lake Tome 1)

Fauve révélation : L'homme gêné, de Matthieu Chiara

Vincent, seul dans son appartement, réfléchit à ses options : lire, cuisiner, se balader, prendre un bain… Toutefois, il choisit de ne rien faire, préférant procrastiner en observant un chat sur le rebord de sa fenêtre. La routine de Vincent est perturbée lorsqu'un jour, Julia, sa charmante nouvelle voisine, se présente à sa porte. Elle devient rapidement un nouveau centre d'intérêt pour lui, mais aussi une source d'incertitude : comment la charmer ?

CHRONIQUE - L'homme (très ?) gêné

Peu importe ses tentatives, il se sent maladroit, ce qui ravive des souvenirs d'adolescence, notamment sa proximité avec une fille qu'il n'avait jamais osé embrasser… Finalement, il décide de lui écrire. Elle répond et l'invite à passer un week-end à la campagne chez sa cousine Brigitte… (éditions L'Agrume)

Fauve des lycéens : Le visage de Pavil, de Jérémy Perrodeau

Le scribe Pavil, employé par l'Empire, se retrouve accidentellement dans le village isolé de Lapyoza, situé dans la lointaine péninsule caspézienne et indépendant de l'Empire. Contraint à un séjour prolongé à la suite du crash de son aéronef, il se plonge dans l'étude des coutumes locales tout en participant à la vie quotidienne du village. Ce récit de science-fiction de 160 pages explore les thèmes de l'acceptation, de la tolérance, et examine le rôle des croyances dans une société humaine. (éditions 2024)

Fauve Patrimoine : Quatre Japonais à San Francisco

La bande dessinée japonaise, riche d'un héritage culturel profond, possède encore de nombreux aspects méconnus à explorer. Cette collection d'histoires, parue en 1931 et tirée de l'expérience vécue par l'auteur qui a émigré aux États-Unis en 1904, reflète le choc culturel qu'il a vécu et sa perception de la société américaine, abordée avec une combinaison de clairvoyance et d'humour. (Par Henry Yoshitaka Kiyama, editions Onapratut / Le Portillon, dans une traduction de de Numata Mutsuko)

Eco-fauve Raja : Frontier, de Guillaume Singelin

Y a-t-il une vie après la vie sur Terre ? Confrontés à l’extinction des ressources terrestres, les humain·e·s sont obligé·e·s de s’inventer une nouvelle frontière, au-delà du système solaire. À travers les destins croisés de trois personnages, Frontier, sous couvert d’un récit d’aventure, nous interroge sur l’éventualité d’une rupture définitive avec notre planète-mère. (Label 619 / Rue de Sèvres)

Fauve BD Alternative : Aline

Artistes (Collectif) : Typex, Wasco, Jeroen Funke, Anne Stalinski, Charlotte Dumortier, Helene Lespagnard, Octavia Roodt, Juliane Noll, Ludwig Volbeda, Wide Vercnocke, Frederik van der Stock.

Aline est un collectif d’autrices et d’auteurs hollandais qui publie deux fois par an depuis 3 ans un recueil d’histoires courtes selon un thème imposé. Le titre est à la fois un prénom féminin et un jeu de mot avec l’anglais « à Line » qui symbolise le dessin.

Fauve Grand Prix Jeunesse : ex-aequo

Bâillements de l'après-midi - Tome 1 de Shin'ya Komatsu, trad. d'Aurélien Estager - Éditions IMHO

Les Petites Reines de Magali Le Huche. D’après le roman de Clémentine Beauvais - Éditions Sarbacane

Fauve jeunesse

L'incroyable mademoiselle Bang ! de Yoon-Sun Park - Éditions Dupuis

Prix René Goscinny, jeune scénariste :

Simon Boileau pour La Ride. Dessin de Florent Pierre - Dargaud

Prix René Goscinny, meilleur scénariste :

Julie Birmant, pour Dalí - 1 - Avant Gala. Dessin de Clément Oubrerie - Dargaud

Prix Konishi

Odilon Grevet pour la traduction de Bokko/Stratège T.1. Histoire originale de Kenichi Sakemi, scénario de Sentaro Kubota et dessin de Hideki Mori - Vega Dupuis

Fauve d'honneur : Moto Hagio

© Antoine Guibert / FIBD / 9e Art +

Crédits photo : BDfugue / ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones