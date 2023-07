Quatre Japonais à San Francisco. 1904-1924

Quatre japonais à San Francisco est une bande dessinée unique en son genre. Sa naissance, en soi, est hors-norme. Un peintre japonais, arrivé aux Etats-Unis en 1904, s'essaye au comic strip naissant et dessine patiemment 52 récits tirés de son quotidien. C'est à compte d'auteur que le livre sera publié en 1931, avant que Kiyama rentre au Japon et poursuive dans son pays natal la diffusion des techniques occidentales de dessin. Chaînon manquant de l'histoire du comics et du manga, cette pépite oubliée ne manquera pas de passionner tous ceux qui s'intéressent à l'histoire du médium et à ses influences internationales. C'est aussi une des plus anciennes autobiographies qui ait été réalisée en bande dessinée, ainsi qu'un portrait authentique de l'Amérique de l'entre-deux-guerres et de l'immigration japonaise. Racisme, inégalités sociales, tremblement de terre et première guerre mondiale y sont abordés. Un document à plus d'un titre.