Les Petites reines

A cause de leur physique ingrat, Mireille, Astrid et Hakima ont gagné le " concours de boudins " de leur collège de Bourg-en-Bresse. Les trois découvrent alors que leurs destins s'entrecroisent en une date et un lieu précis : Paris, l'Elysée, le 14 juillet. L'été des " trois Boudins " est donc tout tracé : destination la fameuse garden-party de l'Elysée !!! Et tant qu'à monter à Paris, autant le faire à vélo - comme vendeuses ambulantes de boudin, tiens ! Ce qu'elles n'avaient pas prévu, c'est que leur périple attire l'attention des médias... jusqu'à ce qu'elles deviennent célèbres !!! Entre galères, disputes, rigolades et remises en question, les trois filles dévalent les routes de France, dévorent ses fromages, s'invitent dans ses châteaux et ses bals au fil de leur odyssée. En vie, vraiment.