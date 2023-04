Une "ride" - à prononcer (r ? d), bien sûr ! - c'est une balade en vélo. Simon et Pierre racontent la première impulsion, celle qui donne envie de larguer les amarres (pour une durée déterminée) et expérimentent qu' "on ne fait pas un voyage, c'est le voyage qui nous fait" , comme l'a écrit l'immense écrivain voyageur Nicolas Bouvier. Un voyage en vélo façon buddy movie et pieds nickelés, de Paris à la Bourgogne, le tout en 5 jours, c'est aussi une manière d'aborder le territoire différemment, et de se retrouver un peu au bout du chemin !