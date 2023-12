Des livres évidés et sculptés : un autre plaisir de lire

Le Goût du Papier est un concept-store unique, dédié à l'univers du papier sous toutes ses formes. Ce lieu convivial et inspirant est un véritable havre pour les amateurs d'artisanat français, réalisé avec amour, patience et savoir-faire. Les visiteurs y découvrent une variété de produits en papier : de la décoration, de la papeterie créative, de la carterie, du papier à lettre, ainsi que des jeux, des bijoux, des livres pop-up, et même des kits de loisirs créatifs pour les adeptes du DIY.

On y trouve également des montres, des vases et des fleurs, tous confectionnés en papier. C'est l'endroit idéal pour dénicher des idées cadeaux originales, à offrir ou à s'offrir, et pour rencontrer d'autres passionnés de papier tout en prenant un moment pour soi.

Ces ouvrages, entièrement taillés, interpellent immédiatement et reflètent parfaitement l'esprit du lieu.

Mais Le Goût du Papier, c'est bien plus qu'une simple boutique. C'est un espace vivant et interactif où l'on propose des ateliers créatifs pour tous les âges, de 5 à 95 ans. Les visiteurs peuvent participer à des rencontres thématiques autour du bullet journal ou du mail art, et même organiser des ateliers d'anniversaire pour enfants.

Chaque mois, le magasin accueille une nouvelle exposition d'artistes spécialisés dans le papier, offrant ainsi une source constante d'inspiration et de découverte. De plus, un mini salon de thé créatif, nommé "Gribouille & Grignote", offre un espace cosy pour se détendre.

Avec une gamme étendue d'univers graphiques, de techniques variées et de types de papiers, le magasin propose des produits insolites tels que des carnets en « caca d’éléphant » ou de petites gommes kawaï, idéales pour compléter une collection. Les clients peuvent également trouver une belle sélection de papiers à lettres et de cartes pour exprimer leurs pensées ou partager un clin d’œil amical.

Les fondatrices collaborent avec des créateurs locaux et internationaux, des artisans indépendants passionnés par le papier, qui réalisent des pièces uniques ou des séries limitées. En plus de ces créateurs, le magasin propose des articles de marques plus établies, jeunes ou anciennes, provenant de France, d'Allemagne, d'Espagne, ainsi que de fournisseurs réputés du Népal et du Japon, offrant ainsi une diversité et une richesse de choix.

À une époque où tout tend à se dématérialiser, ce lieu offre une opportunité précieuse de toucher, voir et sentir les produits, et de poser des questions en face à face. C'est un espace dédié aux échanges authentiques, où l'on peut commander des créations sur-mesure pour des événements spéciaux comme les mariages. Ce concept-store est une célébration du papier et de la créativité, un endroit où l'art du tangible retrouve toute sa valeur.

