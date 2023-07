Des livres pour tout réparer soi-même

Quand on parle de protection de l’environnement, une des perspectives de progrès est notamment l’augmentation de la durée d’utilisation des objets qui nous entourent et qui nous sont très utiles. De la voiture à la trottinette électrique, en passant par la télévision, le portable et l’ordinateur, il devient de plus en plus nécessaire de savoir réparer ce qui ne fonctionne plus correctement. On peut, bien sûr, opter pour la réparation d’une trottinette électrique avec un atelier local. Dans cette perspective, de nombreux ateliers partagés ouvrent leurs portes partout en France. Chacun peut venir réparer ses objets défaillants, tout en bénéficiant des conseils avisés des passionnés, mais aussi de tout le matériel mis à disposition des néophytes.

Tout pour réparer soi-même (Reader’s Digest, 319 pages, 2015, 39,95 €)

Vous avez besoin de résoudre rapidement une fuite d'eau ? Vous souhaitez isoler vos fenêtres qui ne sont pas étanches ? Vous êtes hésitant à intervenir sur une prise électrique défectueuse ? Vous envisagez de repeindre une pièce mais ne savez pas par où commencer ? Vous recherchez des conseils pour rénover votre parquet ? Vous aimeriez redonner vie à un vieux meuble en bois en le décirant ? Ce manuel est votre compagnon précieux.

Cet ouvrage est évident, pratique et accessible, vous permettant d'effectuer vous-même de nombreux travaux de réparation et d'entretien à domicile. Il vous fournit des instructions étape par étape, clairement illustrées, pour prendre soin de votre maison. Vous y trouverez des conseils simples et efficaces pour faire face aux urgences. Des méthodes d'experts vous aideront à économiser du temps et de l'argent. C'est une mine de solutions pour bricoler facilement.

Réparer son électro-ménager et ses autres appareils électriques : 53 fiches pratiques (Eyrolles, 2022, 428 pages, 32 €)

Avec ce guide pratique, nous entrons dans le vif du sujet. Si le premier ouvrage était plus généraliste, ici on cible directement les problèmes liés aux petits appareils électriques. C’est précisément sur ce niveau qu’il y a des efforts à faire en termes de réparabilité. L’auteur Jean Boyer vous propose des fiches pratiques très accessibles, même pour celles et ceux qui débutent dans le bricolage.

Que ce soit votre lave-linge, votre lave-vaisselle, votre réfrigérateur, vos plaques de cuisson ou encore l’aspirateur qui fait des siennes, la solution se trouve forcément dans cet ouvrage. Vous ne serez plus obligé de faire appel à un réparateur professionnel. Il vous suffira de prendre un peu de temps tout en vous armant d’une certaine concentration pour arriver à des résultats très gratifiants. C’est la joie du fait main. Si, toutefois, la panne persistait, vous pouvez toujours vous offrir les services d’un professionnel qui résoudra votre problème en un tour de main. S’il est aimable, il vous fournira même quelques explications vous permettant de comprendre où vous avez rencontré vos limites.

Le grand livre du vélo - Entretien et réparation (Eyrolles, 2021, 224 pages, 24 €)

Avec la démocratisation de l’usage de la bicyclette, belle solution pour ralentir le réchauffement climatique (même si on risque d’y laisser quelques gouttes de sueur), il est recommandé aussi de savoir quelque peu réparer son vélo. On peut, bien sûr, faire confiance, là aussi, à un professionnel. Des offres de révision se développent dans de nombreuses officines. Mais, c’est aussi une perspective sympathique que de mieux comprendre le fonctionnement de son vélo afin de pouvoir l’entretenir et de faire face aux petits problèmes du quotidien.

Vous trouverez dans cet ouvrage, signé Claire Beaumont et Ben Spurrier, un cahier d’entretien qui vous remet en mémoire des vérifications qu’il faut faire très régulièrement. Les pannes les plus fréquentes sont répertoriées, et chaque opération de réparation est expliquée dans les plus petits détails. Des illustrations rendent l’ensemble utilisable par les bricoleurs du dimanche. Et, bientôt, la perspective de suivre la Seine à vélo s'ouvrira à vous, même si la métamorphose des chemins de halage en piste cyclable ne fait pas l'unanimité chez les écrivains !

Guide du vélo électrique (Solar, 160 pages, 2020, 14,90 €)

Quand on prend les chiffres de vente de 2022, la pénétration du vélo électrique se montre très importante sur le marché, avec un vélo sur quatre vendu en France qui est électrique. Si vous êtes vous aussi passé au vélo électrique, le livre de Thomas Voeckler sera le parfait compagnon pour vous. Vous y découvrirez tout d’abord l’histoire de cette invention qui a mis du temps à se démocratiser. Même si l’on doit cette création à un certain Ogden Bolton Jr, un ingénieur américain, en 1895, il a fallu attendre bien des décennies pour que cette sorte de bicyclette n’envahisse les rues, avec les systèmes de location en libre-service.

Afin de rouler en toute sécurité tout en sachant faire face aux petits problèmes du quotidien, ce livre sera la clef d’une relation harmonieuse entre vous et votre vélo électrique. Il ne faut cependant pas être plus royaliste que le roi, et si un problème d’importance survenait, comme sur une trottinette électrique, il sera opportun d’aller consulter un professionnel de la réparation. En effet, ce type d’engin valant un certain prix, il vaut mieux, parfois, faire le choix de la sécurité. Des technologies de pointe sont mises en œuvre pour assurer le bon fonctionnement des vélos modernes, ce qui explique les difficultés que l’on peut avoir à réparer un incident qui, au premier abord, peut sembler mineur.

Crédits illustration Pexels CC 0