Stratégie financière : des ouvrages pour prendre les bonnes décisions

Si l’on a suivi, durant sa scolarité, simplement des cours de sciences économiques et sociales en seconde, parfois aussi en première et en terminale, mais sans aller véritablement plus loin, on se retrouve dans une certaine faiblesse pour prendre les bonnes décisions dans le cadre d’une fine stratégie patrimoniale. Les ressources dont on peut disposer sur Internet sont très importantes. Cependant, comment faire le tri entre le bon grain et l’ivraie ? Quand on souhaite s’informer sur les taux d’intérêt, on peut aller sur différentes plateformes, comme Gotoinvest par exemple. Cela permet de donner un ordre d’idée, pour savoir si l’investissement que l’on souhaite réaliser est encore faisable. C'est une démarche à adopter avant même d’avoir un premier rendez-vous avec le banquier. Dans ce cadre, plus vous serez préparé et informé, plus vous aurez de chance de négocier avec succès.

Lorsque l'on dispose de revenus moyens par exemple, il est tout particulièrement essentiel de mettre en place une stratégie patrimoniale réfléchie pour optimiser la gestion de ses finances à long terme. Une première étape consiste à établir un budget clair et réaliste. Il est important de suivre vos dépenses, d'identifier les domaines où vous pouvez réduire les coûts superflus, et de vous assurer que vous pouvez épargner une partie de vos revenus chaque mois. Économiser régulièrement, même de petites sommes, est le fondement de toute stratégie patrimoniale réussie. Comme on dit toujours, ce sont les petits ruisseaux qui finissent par faire les grandes rivières.

Ensuite, diversifiez vos investissements. Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Investissez dans un portefeuille diversifié qui peut inclure des actions, des obligations, des fonds indiciels et d'autres actifs. Cette diversification peut vous aider à minimiser les risques tout en recherchant un rendement stable à long terme. Pensez également à investir dans des véhicules d'épargne à long terme, tels que les comptes de retraite ou les plans d'épargne-retraite, pour bénéficier d'avantages fiscaux et préparer votre avenir financier.

Enfin, consultez un professionnel de la gestion de patrimoine ou un conseiller financier pour obtenir des conseils personnalisés. Ils peuvent vous aider à élaborer une stratégie patrimoniale qui correspond à vos objectifs, à votre tolérance au risque et à votre situation financière spécifique. En fin de compte, une stratégie patrimoniale bien pensée peut vous aider à sécuriser votre avenir financier, à maximiser votre épargne et à atteindre vos objectifs financiers, même avec des revenus moyens. Mais, dans un premier temps, vous pouvez tout simplement vous emparer de quelques guides très instructifs.

Il faut garder à l’esprit que s’endetter, si c’est pour de bons projets, n’est pas mauvais en soi. On peut faire le choix d’un mini crédit express, mais les sommes empruntées devront être plus rentables que le taux auquel on a emprunté cet argent. Sans quoi, l’on court à la ruine. Ce qui est dangereux, c’est d’emprunter pour faire face à des dépenses de fonctionnement, comme on dirait pour une entreprise. Et même la voiture entre dans ce cadre dans l’absolu. L’usage d’une voiture coûte déjà très cher, alors si on y ajoute le coût d’un crédit, cela se transforme en perte sur une perte. En revanche, emprunter, en usant donc de sa capacité d’emprunt, pour générer des revenus supplémentaires, c’est une stratégie gagnante. C’est le cas dans le cadre d’un bon investissement immobilier. Vous allez pouvoir percevoir directement des revenus d’un capital que vous ne possédez pas encore.

Le Guide Financier des Jeunes Actifs - Finances, Bourses, Immobilier et Entrepreneuriat (2022, 240 pages, 17 €)

Ce petit guide écrit par un jeune particulièrement talentueux a le mérite de mettre l’accent sur un point central : plus on démarre jeune, plus on a de chance de réussir à se construire un patrimoine important, stable et diversifié. C’est notamment le principe des intérêts composés. Si vous commencez à vous constituer un portefeuille boursier à l’âge de vingt ans, les dividendes que vous percevrez, aussi minimes soient-ils, vont faire des petits en quelque sorte. Ainsi, sur une action à 100 €, si la première année, vous percevez un dividende de 10 %, ce sera 10 €. Mais l’année suivante, ce sera 10 % de 110 €…et ainsi de suite.

Ce phénomène de boule de neige est crucial. Ne pas le prendre en compte, en se disant que vous commencerez à épargner à 30 ans, voire à 40 ans, est une erreur monumentale. C’est souvent pour cette raison que dans les familles aisées et sensibilisées à la gestion des finances, on offre un portefeuille à l’âge de 18 ans plutôt qu’une voiture. Cinq ou dix ans après, de la voiture, il n’en restera rien ou presque. En revanche, pour ce qui est du portefeuille, il sera de mieux en mieux garni.

Guide de gestion financière (Ellipses, 2019, 128 pages, 14,50 €)

Ce petit guide écrit par Françoise Foli s’adresse aussi plus particulièrement aux jeunes qui ambitionne de s’engager dans un parcours entrepreneurial. Il donne les outils indispensables pour accroître sa maîtrise financière. On apprend ainsi à faire des bilans, des comptes de gestion. Mais on entre aussi dans le détail de la gestion d’une organisation au quotidien. L’autrice détaille ce qu’il faut mettre en œuvre pour établir des indicateurs fiables concernant la performance de la stratégie adoptée. Comment contrôler ses dépenses et ses recettes et prendre en compte le coût de l’évolution de la masse salariale.

En as-tu vraiment besoin ? (2018, 19 €, 280 €, Les Arènes)

Signé Pierre-Yves McSween, cet ouvrage est un livre de finance personnelle qui encourage les lecteurs à réfléchir de manière critique à leurs habitudes de consommation. L'auteur met en avant le concept de la consommation réfléchie et responsable, incitant les individus à se poser la question essentielle : "Ai-je réellement besoin de cet achat ?" McSween encourage une approche plus consciente de la dépense en distinguant les besoins des désirs superficiels et en mettant l'accent sur la gestion prudente de l'argent.

L'ouvrage offre des conseils pratiques pour réduire les dépenses inutiles, épargner davantage et investir de manière judicieuse. McSween aborde également des sujets tels que la dette, la planification financière à long terme et la manière de gérer les finances de manière équilibrée. Dans l'ensemble, En as-tu vraiment besoin ? est un guide accessible et stimulant qui invite les lecteurs à repenser leur rapport à l'argent, à faire des choix plus éclairés et à prendre le contrôle de leur avenir financier. C'est une lecture pertinente pour ceux qui souhaitent améliorer leur santé financière en adoptant une approche plus réfléchie de la consommation.

Se documenter aussi régulièrement sur de grands médias, comme Le Figaro, Le Monde, ou des journaux à dimension plus strictement économique, comme Challenges, ou Capital, est aussi une nécessité. Cela permet de sentir davantage l'air du temps, et de ne pas aller à l'encontre du marché, qu'il soit immobilier ou bouriser par exemple.

