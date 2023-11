400 ans du Folio de Shakespeare : le dramaturge envoyé en orbite

Outre l'envoi de la célèbre caboche de l'auteur de Hamlet dans l'espace, six courts-métrages ont été réalisés par le même, réinterprétant les tirades emblématiques de ses œuvres à l'aune des problématiques de notre temps.

Les films mettent en scène des représentations de conflits contemporains, incluant la guerre en Ukraine, la crise migratoire en Europe et les manifestations politiques actuelles : une juxtaposition des enjeux et inquiétudes de notre époque avec les événements et les vécus de l'année 1623, qui correspond à la publication du Premier Folio.

Dans St Crispin's Day par exemple, Jack Jewers a orchestré à distance une performance avec des civils ukrainiens à Kyiv, une ville meurtrie par le conflit, afin de proposer une nouvelle version du discours emblématique Band of Brothers, issu de Henri V de Shakespeare. Ce discours a été interprété par Eliza Butterworth, connue pour son rôle dans The Last Kingdom.



Le cinéaste britannique est formel : « Tout ce qui se déroule dans le monde ces dernières années - maladies, immigration, guerres, protestations et critiques des autorités - se passait déjà en 1623 lorsque le Folio de Shakespeare a été publié. » Et d'ajouter : « Les parallèles sont troublants et les paroles de Shakespeare sont plus pertinentes que jamais dans leur capacité à parler de nos vies contemporaines. »

Les six courts-métrages ont été projetés pour la première le 8 novembre à l'occasion d'un événement organisé à St. Martin in the Fields, à Londres.

En parallèle, un exemplaire du premier Folio de Shakespeare a été exposé à la Guildhall Library de Londres, toujours pour célébrer le 400e anniversaire de sa publication.

Des pièces sauvées

Publié pour la première fois le 8 novembre 1623, soit sept ans après la mort de Shakespeare, le volume est officiellement intitulé Mr. William Shakespeare's Comedies, Histories, & Tragedies, et réunit 36 pièces de Shakespeare, dont 18 inédites. Si ce Folio n'avait pas été assemblé, il est fort possible que de nombreuses œuvres de Shakespeare auraient été irrémédiablement perdues.

Les pièces sont organisées en trois catégories : comédies, histoires et tragédies, un système de classification qui a traversé les siècles et reste d'usage courant dans l'étude de son œuvre.

Les figures centrales dans la compilation de l'ouvrage sont John Heminges et Henry Condell, amis et collègues acteurs de Shakespeare, qui ont pris sur eux de réunir et d'éditer les pièces à partir de divers manuscrits et sources disponibles.

À l'époque, le format Folio était souvent réservé à des textes jugés sérieux et importants tels que des travaux théologiques, historiques ou philosophiques. Le choix de ce format pour les œuvres d'un dramaturge était donc une déclaration puissante concernant la valeur attribuée à son travail.

Aujourd'hui, les exemplaires survivants du Folio sont parmi les livres les plus précieux au monde, jalousement gardés dans des collections institutionnelles et privées, et souvent considérés comme les joyaux des ensembles de livres rares.

En septembre 2014, à la bibliothèque d'agglomération de Saint-Omer, Rémy Cordonnier, en charge des collections anciennes, découvre qu'ils possèdent un exemplaire du premier Folio de Shakespeare, le plaçant ainsi parmi les 230 connus à travers le monde. En dehors de celui-ci, le seul autre premier Folio en France est détenu par la Bibliothèque nationale de France.

Crédits photo : Julie Ainsworth (CC BY-SA 4.0)