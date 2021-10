L'édition “extrêmement rare” d'une pièce de Shakespeare mise aux enchères

Le premier Folio des pièces de Shakespeare a été largement cité par de nombreux historiens, collectionneurs et universitaires britanniques, comme l’œuvre littéraire la plus importante en langue anglaise.

En septembre de cette année, le Dr Eric Rasmussen, professeur et directeur du département d’anglais et de philosophie de l’Université du Nevada, un érudit shakespearien de renommée mondiale et l’un des principaux experts des premiers folios de Shakespeare, ont examiné le fragment qui sera vendu aux enchères et l’ont authentifié comme un fragment original de 1623 du premier folio des oeuvres de Shakespeare.

Macbeth sauvé de l’oubli

Le fragment a été évalué entre 50.000 et 100.000 $ (43 à 86.000 €) par la Holabird Western Americana Collections. Une estimation qui semble bien basse quand on sait que l’année dernière, un exemplaire complet du premier folio a été vendu aux enchères pour 9,978 millions $ (8,593 millions €), établissant un nouveau record mondial pour une œuvre littéraire. L’acheteur était le collectionneur de livres rares, Stephan Loewentheil, qui déclarait à l’époque : « Le premier in-Folio est la plus importante collection de pièces de théâtre jamais publiée et vénérée dans le monde. »

Officiellement intitulé La première partie d’Henri IV, avec la vie et la mort d’Henri Sirnamed Hot-Spurre, il se compose de 13 pages imprimées en papier ancien. Outre par sa provenance, ces versions originales sont uniques en leur genre : que ce soit dans le motif unique du filigrane, en passant par l’ancien papier chiffon de la Renaissance, ici numéroté 46,49-62,65-73, jusqu'à la reliure rouge bordée d’or.

Collections Holabird Western Americana

À la mort de Shakespeare, en 1616, seules 17 de ses pièces avaient été imprimées. Sans le premier Folio, qui rassemble 36 pièces de théâtre, 18 de ses œuvres, dont Macbeth et La Tempête, auraient pu ne pas nous parvenir. 750 premiers folios ont été imprimés par deux acteurs et amis de Shakespeare, John Heminges et Henry Condell. 233 de ces pièces collector ont résisté au temps pour nous parvenir.

En très bon état de conservation

Les 13 pages proviennent de la collection d’un certain Dr. Fisher, dont la collection de raretés comprenait quatre folios complets de Shakespeare, décrits comme « les premières collections imprimées du plus grand écrivain de la littérature anglaise et parmi les volumes les plus rares au monde ». En 1949, le Dr Fisher a fait don des quatre folios complets de Shakespeare à l’Université de Miami, qui les possèdent toujours aujourd’hui. Mais des fragments de feuillets étrangers étaient alors restés dans sa collection.

S'il manque une page à ce fragment, il est en très bon état d’après les spécialistes. On retrouve seulement quelques petits éclats et déchirures sur les bords de certaines des pages de papier intérieures, et le papier est décoloré à des degrés divers d’une page à l’autre, en fonction de l’âge du fragment — 400 ans.

« La chance de posséder une pièce de l’œuvre littéraire la plus importante existante est une opportunité unique dans une vie », a déclaré Fred Holabird, président de la maison de vente aux enchères, qui espère une belle vente, ce dont il est difficile de douter.

Via : ArtFixDaily, Guardian

Crédits : It's No Game (CC BY 2.0)